شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للألمنيوم» تستكمل تصدير أول تقنية صناعية إماراتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أمس عن استكمال مشروع تصدير أول تقنية صناعية مطورة محلياً في تاريخ الدولة، وذلك إثر اجتياز تقنيتها لاختبارات ضمان الأداء في شركة ألمنيوم البحرين.

وكانت الشركة قد فازت بمناقصة عالمية اتّسمت بالمنافسة الشديدة في عام 2016 لتزويد شركة ألمنيوم البحرين بتقنية صهر الألمنيوم لتنفيذ أحد مشاريعها التوسعية الضخمة، في إنجاز بارز يعزز سعي دولة الإمارات لخلق اقتصاد مبني على المعرفة.

منحت الإمارات العالمية للألمنيوم «ألمنيوم البحرين» ترخيص استخدام تقنية «DX + Ultra» لاستخدامها في مشروعها لتوسعة خط الإنتاج السادس.

وتُعد تقنية DX+ Ultra من الجيل العاشر وأحدث تقنيات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وهي من بين أكثر التقنيات كفاءة على صعيد صناعة الألمنيوم العالمية.

ودشّن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، مشروع توسعة خط الإنتاج السادس لشركة ألمنيوم البحرين الشهر الماضي.

ونجحت تقنية الإمارات العالمية للألمنيوم في اجتياز الاختبار النهائي لضمان الأداء محققة نتائج فاقت التوقعات وتجاوزت الالتزامات التي قدمتها الشركة بموجب اتفاقية نقل التكنولوجيا.

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وبلغت الطاقة الإنتاجية لكل خلية اختزال قيمة أعلى بنسبة 11 في المئة من القيمة الواردة في الاتفاقية، في حين أن استهلاك الطاقة -وهو مقياس الطاقة الكهربائية اللازمة لإنتاج طن واحد من الألمنيوم- كان أفضل وأقل بنسبة واحد في المئة ممّا ضمِنته الشركة، وذلك في سبيل سعيها الدائم لتقليل استهلاك الطاقة المستخدمة في عملية صهر الألمنيوم.

وقال عبدالله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «إن تصدير التقنية الصناعية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى شركة ألمنيوم البحرين يمثل إنجازاً تاريخياً لشركتنا ولدولة الإمارات. وأتوجّه بالتهنئة إلى جميع خبرائنا الذين عملوا بجد في تطوير تقنياتنا على مر السنين، وأهنئ كذلك الفريق الذي عمل في البحرين للمساعدة على إنجاز هذا المشروع. كما نفخر بتقنياتنا التي حققت أداءً فاق ما وَعدنا به خلال مفاوضات توقيع الاتفاقية».

وقال علي البقالي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ألمنيوم البحرين: «اخترنا تقنية صهر الألمنيوم التي توفرها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لأنها من أكثر التقنيات تناسباً لمشروعنا على وأكثرها كفاءة في العالم. ويسعدنا أن أداء هذه التقنية قد تجاوز توقعاتنا».

تم تشغيل التقنية بطاقة تبلغ 465 كيلو أمبير في اختبار الأداء الذي أُجريَ في شركة ألمنيوم البحرين حيث بلغ استهلاك الطاقة 12.87 كيلو وات/ساعة لكل كيلوغرام من الألمنيوم.

وكانت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم قد أرسلت خبراءها من فريق تطوير ونقل التكنولوجيا وفريق العمليات للعمل على إنشاء خط الإنتاج السادس، وذلك بموجب اتفاقية ترخيص التقنية المبرمة مع شركة ألمنيوم البحرين، حيث شارك حوالي 20 خبيراً تقنياً من الإمارات العالمية للألمنيوم في المشروع.

كما استضافت الشركة 21 موظفاً من فريق الإنتاج والصيانة التابع لشركة ألمنيوم البحرين في موقعها بدولة الإمارات لمباشرة تدريبهم العملي على استخدام تقنية الشركة.