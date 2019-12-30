«أبوظبي للاستدامة 2020» يحفز التنمية في العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشكل «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020» منصة دولية لترسيخ نهج الاستدامة محلياً وتعزيزه عالمياً، فالحدث العالمي الذي يدخل عقده الثاني يعكس دور الدولة في دعم الجهود العالمية، من أجل بناء عالم مستدام للأجيال المقبلة.

وشكلت أبوظبي منذ عام 2008 وجهة لرواد الاستدامة من مختلف أنحاء العالم، من خلال «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يعد منصة عالمية تحفز على دفع عجلة التنمية المستدامة في العالم.

ويزخر الحدث العالمي بنخبة من الفعاليات المهمة على مدار أيام انعقاده خلال الفترة ما بين 11 و18 يناير المقبل، وتشمل الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، وقمة مستقبل الاستدامة، ومعرض ومنتديات القمة العالمية لطاقة المستقبل، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، وحفل توزيع جوائز جائزة زايد للاستدامة.

ويستقطب حفل افتتاح «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، أبرز رواد مجتمع الاستدامة العالمي، ويمثل نقطة انطلاق أجندة الأسبوع بما يتخلله من نقاشات وحوارات وفعاليات.

ويشهد الافتتاح حضور أكثر من 4000 ضيف من ضمنهم شخصيات قيادية بارزة، ورؤساء دول وقادة حكومات، وصناع سياسات وقادة أعمال وأكاديميون وعلماء، ويتزامن مع مراسم توزيع جوائز جائزة زايد للاستدامة. (وام)