مؤشر «أراضي دبي»: انتعاش أسعار المنازل في نوفمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أطلقت «دائرة الأراضي والأملاك في دبي» بالتعاون مع «بروبرتي فايندر»، المؤشر الرسمي لأسعار مبيع العقارات في دبي تحت اسم «المؤشر» في السوق، حيث سيزود «المؤشر» العملاء بأحدث المستجدات الخاصة بأسعار مبيع العقارات في دبي؛ وستقدم الدائرة للمؤشر بيانات ذات صلة بشكلٍ شهري، ليتمّ جمعها مع البيانات الخاصة بأسعار العقارات المطلوبة من مؤسسة «داتا فايندر»، منصة المعلومات والبيانات العقارية التابعة لمجموعة «بروبرتي فايندر».

من المتوقع أن يقدم المؤشر مزايا هائلة للسوق؛ إذ سيزوّد الجميع بلمحة حول التحليلات المعمّقة للسوق، وكيفية تغيّر أسعار العقارات في دبي خلال شهر معيّن، وهو الأمر الذي سيمنح العملاء الثقة في دقة البيانات، ومن ثم يسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقارات. وسيقدّم «المؤشر» إمكانية الاطلاع على متوسط أسعار المبيع ومتوسط سعر القدم المربّع وغيرها من التفاصيل الأخرى ذات الصلة.

وتعكس نتائج المؤشر خلال نوفمبر وجود تحسّن ملحوظ في وضع السوق، إذ ارتفع مؤشر أسعار مبيع عقارات دبي خلاله بمعدّل 1.4%، كما شهد نوفمبر ارتفاعاً في متوسط أسعار مبيع العقارات في دبي، ليصل إلى 1.177 مليون درهم مقارنةً بشهر أكتوبر الذي بلغ فيه 1.161 مليون درهم.

وشهد مؤشر أسعار مبيع الشقق السكنية أيضاً ارتفاعاً طفيفاً بمعدّل 0.2% في شهر نوفمبر مقارنةً بشهر أكتوبر، بينما شهد مؤشر أسعار المبيع للفلل ومنازل التاون هاوس ارتفاعاً بمعدّل 1%، وكشف المؤشر أيضاً عن تسجيل متوسط العائد العام الحالي في دبي نسبة ممتازة بلغت 6%.

وبشكلٍ عام شهد سوق العقارات تحسناً ملحوظاً في كلّ من حجم وقيمة الاستثمارات، وذلك بعد تشكيل «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» التي عززت من ثقة المستهلكين في السوق. وسجل شهر أكتوبر وحده زيادة بنسبة 23% في حجم المعاملات العقارية وزيادة بنسبة 33% في حجم الاستثمارات.

وقال سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «نسعى باستمرار إلى توفير بيئة استثمارية داعمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من المكانة المثالية التي تتمتع بها إمارة دبي على مستوى العالم. ويعد إطلاق مؤشر أسعار المنازل في دبي بمثابة ترجمة لوعودنا الهادفة إلى تزويد المتعاملين بالرؤى السباقة لدعمهم عند اتخاذ قرارات شراء العقارات».

وقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي: «يأتي إطلاق المؤشر في إطار حرصنا على دعم توجهات القيادة الرشيدة، وترجمة رؤية الدائرة الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات العقارية بأعلى مستويات من الشفافية والاحترافية. وسيؤدي التعاون مع (بروبرتي فايندر) في إطلاق هذا المؤشر إلى استقطاب مستثمرين جدد إلى السوق العقاري. وسنعمل جاهدين لتوفير الإحصاءات المهمة حول سوقنا العقاري، ولا سيما أن البيانات تلعب دوراً مهماً في تعزيز شفافية القطاع، والاستحواذ على ثقة المستثمرين النابعة من المكانة المرموقة لإمارة دبي، لكونها تعد من أفضل الوجهات الاستثمارية في المنطقة، بفضل موقعها الاستراتيجي، وبيئتها المحفزة للاستثمار».

من جانبه، قال مايكل لحياني، المدير التنفيذي ومؤسس «بروبرتي فايندر»: «تتمتّع منصة بروبرتي فايندر بإمكانية الوصول إلى أكبر مجموعة من البيانات المتعلقة بأسعار العقارات المطلوبة، إضافةً إلى عدد من المقاييس الأخرى التي تشكّل المشهد العام لسوق العقارات. وقد أنشأنا باستعمال كمية البيانات الهائلة التي نملكها أداة جديدة تتمتّع بالصلاحية للوصول إلى هذه البيانات تحت مجموعة (بروبرتي فايندر)».

وسيزوّد «المؤشر» العملاء ببيانات محسّنة حول سوق العقارات في دبي بطريقة تتسم بالشفافية، وهو الأمر الذي سيسهم في تعزيز مستويات الفهم لدى العملاء والثقة في الاستثمارات.