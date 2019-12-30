شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ متوقع لقطاع الاتصالات الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت توقعات إلى احتمالية استمرار ضعف أداء قطاع الاتصالات الأوروبي في أوائل عام 2020 وسط مخاوف بشأن النمو المحدود للإيرادات والمزيد من انخفاض حصص الأرباح.
وسجل قطاع الاتصالات أكبر انخفاض على مؤشر «ستوكس 600 »في كانون الأول/ ديسمبر، وسجلت شركة «أورانج» أكبر انخفاض، التي انضمت إلى منافسيها في بيع حصص في أبراج الهواتف المحمولة وشبكات الألياف الضوئية. كما سجل القطاع أكبر خسارة للعام الجاري.
ودفعت تكاليف طرح الجيل الأحدث من الشبكات بعض الشركات إلى النظر في مبيعات الأصول وتعاونت بعض الشركات لتخفيض تكاليف إنشاء الشبكات. (د ب أ)
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