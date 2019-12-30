«الاتحاد لائتمان الصادرات» تدعم خطط توسع «دوكاب» عالمياً

رحبت شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، وهي شركة حماية الائتمان الوطنية التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بشركة «دوكاب»، وهي إحدى أكبر شركات تطوير وتصميم وتصنيع وتسويق وتوزيع منتجات الأسلاك والكابلات المصنعة من النحاس والألمنيوم في الدولة، وذلك لدخول «دوكاب» إلى سوق حماية الائتمان التجاري، حيث ستدعم «الاتحاد لائتمان الصادرات» خططها نحو التوسع العالمي من خلال تقديم تغطية ضد مخاطر الائتمان التجاري الدولي.

تعمل «دوكاب» مع عدد من العملاء في جميع أنحاء العالم، وستدعم هذه التغطية التي تقدمها شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، خطط التوسع العالمي لشركة «دوكاب»، لتتمكن من وضع بصمتها في مختلف أسواق الشرق الأوسط، إفريقيا، آسيا، أستراليا، أوروبا والأمريكيتين. أُسست «دوكاب» في عام 1979، وهي اليوم مشروع مشترك بين «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية» والشركة القابضة العامة (صناعات) في أبوظبي.

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ووقعت «دوكاب» مع الاتحاد لائتمان الصادرات عقد بوليصة حماية ائتمان تجاري متعددة المشترين، وهو ما سيعمل على الحد من المخاطر المرتبطة بتصدير منتجاتها إلى الأسواق الدولية، وسيمكنها من الوصول إلى قاعدة بيانات «الاتحاد لائتمان الصادرات»، والتي تصل إلى ما يزيد على 90 مليون شركة.

قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: تضطلع شركة (الاتحاد لائتمان الصادرات) بمهمة تعزيز تنافسية الشركات في الإمارات للقيام بالأعمال التجارية في الأسواق الدولية، وذلك من خلال توفير حلول حماية الائتمان التجاري المبتكرة التي من شأنها أن تساعدهم على تحقيق أهداف أعمالهم وتعزيز توسعهم على الصعيد العالمي، فضلاً عن ذلك، تعد مشاريع (دوكاب) البارزة في الإمارات العربية المتحدة شهادة على التزامها بجودة المنتجات التي تقدمها لعملائها، فهذا النجاح الذي حققته محلياً هو الذي ساعدها على الوصول إلى الأسواق العالمية. وإنه من الضروري لشركة (دوكاب) اختيار حلول حماية الائتمان التجاري المبتكرة التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات، والتي توفر تغطية ضد المخاطر التي قد تواجهها أثناء عملها في الأسواق الدولية.

وقال مشعل النقبي، المدير المالي في شركة «دوكاب»: تصدر الشركة اليوم نحو 60٪ من إنتاجها إلى مختلف الدول في جميع أنحاء العالم، وهو ما يؤكد تواجدها القوي في الأسواق العالمية، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمصدر للجودة ومنتجات الكابلات ذات المستوى العالمي. وإن هذه الاتفاقية مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ستدعم أعمالنا وصادراتنا.