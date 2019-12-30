شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحظر استيراد أسماك نرويجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم روسيا حظر صادرات أسماك نرويجية عبر بيلاروس اعتباراً من مطلع كانون الثاني/يناير، وسط مخاوف تتعلق بمعايير سلامة الغذاء.
وذكرت وكالة بلومبرج أن الهيئة الروسية المعنية بالإشراف على الزراعة طلبت من الاتحاد الأوراسي الاقتصادي ضمان عدم وصول أسماك السلمون والسلمون المرقط النرويجية إلى روسيا من أي دول أخرى في التكتل التجاري اعتباراً من 9 كانون الثاني/يناير.
وأوضحت أن منتجات الأسماك النرويجية لا تلبي معايير سلامة الغذاء للاتحاد الاقتصادي و«تحتوي على آثار أدوية».(د.ب.أ)
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