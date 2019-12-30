«رُوّاد» و«الشارقة للتعليم» يفتتحان «نجوم الأعمال»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

انطلقت مساء يوم الخميس الماضي فعاليات النسخة السادسة من المبادرة الطلابية السنوية (نجوم الأعمال) والتي تنظمها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي مجلس الشارقة للتعليم، وذلك في «زيرو 6 مول» بالشارقة، وتستمر المبادرة حتى 4 يناير المقبل.

حضر حفل الافتتاح الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، ومحمد أحمد الملا أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، وخالد بن بطي الهاجري، عضو مجلس إدارة مؤسسة «رُوّاد» وحمد المحمود مدير المؤسسة، ومروان المشغوني مدير إدارة الاتصال الحكومي في مركز إكسبو، ورائد الأعمال هزاع المنصوري وجمع من موظفي المؤسسة وأولياء أمور الطلبة المشاركين في المبادرة ولفيف من مرتادي «زيرو 6 مول».

وتشهد النسخة الجديدة من المبادرة مشاركة 135 طالباً وطالبة منهم 112 من طلبة المدارس، حيث سيقومون بعرض 50 مشروعاً قابلاً للتطوير إلى مشاريع أعمال مستقبلية.

وقال حمد المحمود إن المبادرة باتت منصة مثلى لإطلاق نجومية أبنائنا وبناتنا الطلبة مبكراً واستكشاف مكامن التميز والريادة لديهم في مجال المال والأعمال، بحيث يتم استثمار ما يحملونه من أفكار خلاقة وميول تجارية ومساعدتهم في عرضها على شكل تجارب مصغرة خلال المبادرة.

وأضاف: إن الكثير من مشاهير الاستثمار ورواد الأعمال الحاليين على مستوى العالم بدأوا رحلتهم نحو النجاح من مشاريع صغيرة جداً سرعان ما تطورت وتوسعت لتصبح شركات عالمية كبرى ذات إيرادات وأرباح عالية. وقالت أمينة محمد، مدير إدارة الاتصال الحكومي في مؤسسة «روّاد» إن المبادرة التي انطلقت لأول مرة عام 2015 حققت نقلة نوعية خلال الدورات الخمسة السابقة على صعيد المشاركات، سواء في عدد الطلبة، أو المدارس والجامعات، وكذلك عدد المشاريع المشاركة، وأصبح الحدث ملتقى سنوياً للطلبة الراغبين في دخول عالم العمل الحر مستقبلاً، منوهة بأن إجمالي الطلبة المشاركين خلال الدورات السابقة بلغ 120طالباً وطالبة، ونجحوا في عرض 40 مشروعاً متنوعاً، كما بلغ إجمالي إيرادات هذه المشاريع152 ألف درهم.

وأوضح محمد الملا أمين عام مجلس الشارقة للتعليم أن المبادرات والأنشطة التي تتعلق بالطلبة شكلت على مر التاريخ التعليمي الحديث جسراً للابتكارات التي ساهمت في تغيير مسار اقتصادات العديد من الدول، وبما أن دولة الإمارات كانت واعية لأهمية هذا الجانب فقد بادرت مبكراً الى إطلاق الفعاليات والمبادرات التي من شأنها تحفيز الطلبة من مختلف الفئات العمرية، حيث حرصت مؤسسات ومجالس وهيئات الدولة التعليمية عموماً وإمارة الشارقة خصوصاً على إطلاق المبادرات والأنشطة التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية للطلبة.

وشددت عائشة الجرمن مدير ادارة الأنشطة بمجلس الشارقة للتعليم على أهمية المبادرات والأنشطة الطلابية الريادية وغير الاعتيادية، بغية تحفيز الطلاب والطالبات، الأمر الذي يسعى مجلس الشارقة للتعليم إلى ترسيخه ثقافة يومية، تجعل الطلاب في حالة من العصف الذهني الفاعل، الذي يكشف عن قدراتهم ومواهبهم من ناحية، ومن الناحية الأخرى فإن المبادرات والأنشطة تعمل على صقل مواهب الطلبة وتعزز قدراتهم وترفدهم بالأدوات اللازمة التي تساعدهم في تبني وإطلاق الأفكار الريادية والمشاريع النوعية.

وقال عيسى عطايا، مدير عام مجموعة ألف، المطور لمشروعي الممشى، و«زيرو 6 مول» في الشارقة: «نحن سعداء باستضافة المبادرة في مقر «زيرو6»، وتقديم الدعم لهذا النوع من المشاريع التي تساهم في تحريك عجلة التنمية والاستدامة والاقتصاد بشكل عام.