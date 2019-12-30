تصاميم فنية في ممشى البحيرة بميناء العرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”

تشهد شركة رأس الخيمة العقارية، حضور نخبة من المصممين من مختبر «Art Painting Lab» للعمل على توظيف حسهم الفني، لتتزين مباني ممشى البحيرة في ميناء العرب، مجمع الواجهة المائية الذي تطوره الشركة، بالأعمال والرسومات الفنية الجميلة التي تزيد من جاذبية العيش والعمل في هذا المكان.

وتم إعداد الأعمال الفنية خلال الأشهر القليلة الماضية، وبدأت مراحل تنفيذها على المباني والتي ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة. وجاءت فكرة الأعمال الفنية لتجسيد التراث الغني لإمارة رأس الخيمة ونموها المثير للإعجاب، ويتم تنفيذها بلمسات مجموعة من المصممين المحليين القادمين من «Art Painting Lab» لوضع تصاميمهم الإبداعية على واجهات 14 مبنى في المجمع. وستحمل المباني سلسلة من الرسومات المميزة والأعمال الفنية المركبة لإضفاء الجمال على هذه المباني وسرد القصص البصرية المشوقة.

وجاء اختيار الأعمال الفنية والجدارية وتصميمها وتنفيذها من قبل نخبة من الفنانين المقيمين في «Art Painting Lab» الاستوديو الفني الذي يتخذ من دبي مقراً له، والمتخصص في الأعمال الفنية للمؤسسات الاجتماعية، والأعمال الفنية والجدارية الخارجية. ويتمثل الغرض من الفكرة الفنية في التفاعل مع الزوار وجذب انتباههم والاستحواذ على اهتمام السكان الذين سيكونون على تواصل بصري يومي مع هذه الأعمال الفنية.

وقال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية: «تعكس الأعمال الفنية في واجهتنا المائية الفاخرة التراث المتنوع والغني لدولة الإمارات. ونحن على ثقة بأن هذه الأعمال والرسومات ستمنح السكان والزوار فرصة الاستمتاع أكثر بأجواء المكان».

وقال سام صليبا، مؤسس مختبر «Art Painting Lab»: «يسرنا العمل مع شركة رأس الخيمة العقارية على هذه الوجهة النوعية للاستجمام والترفيه. وسيعمل مجموعة من الفنانين الموهوبين من دولة الإمارات على استخدام أدواتهم الفنية بشكل إبداعي ومبتكر لتسليط الضوء على روح الشباب والمغامرة للإمارة بهدف تقديم مصدر إلهام للمجتمع».