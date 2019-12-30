«مطار الشارقة» يكرم ثلاثة فائزين في برنامج «لأننا نهتم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كرمت هيئة مطار الشارقة الدولي مؤخراً، الفائزين ببرنامج «لأننا نهتم» لآراء المتعاملين، الذي حظيَ باهتمام كبير واستجابة لافتة من قبل المتعاملين والمسافرين، حيث شكّل مصدراً مهماً للعديد من الأفكار والمقترحات الإبداعية على مدى السنوات الماضية، والتي أسهم تنفيذها في تطوير مستوى الخدمات بالمطار وتعزيز تنافسيته.

بحضور أحمد حسن الحمودي، مدير إدارة خدمة المتعاملين في مطار الشارقة، والمهندس/عبدالخالق عبدالله مدير عمليات المطار، ومي الهاجري مدير الجودة والتخطيط المؤسسي، تم تسليم الجوائز إلى الفائزين، وهي عبارة عن تذاكر سفر مقدمة من شركة «العربية للطيران» الراعي الرسمي للبرنامج، وتضمنت أسماء الفائزين كلاًّ من أحمد إسحاق عبدالله من الإمارات، وأمان ماراوي من سوريا، وفينكاتا كرشنا كومار من الهند.

وقال أحمد حسن الحمودي: «إنّ برنامج «لأننا نهتم» لآراء المتعاملين يواصل جمع الآراء والاقتراحات من المتعاملين والمسافرين حول التسهيلات والخدمات التي يقدمها لهم أثناء سفرهم، حيث يأتي رضا المتعاملين على رأس أولويات الهيئة، ويساعد هذا البرنامج على معرفة المزيد من متطلبات المسافرين ومستخدمي المطار».

وأشار الحمودي إلى أن برنامج آراء المتعاملين بمنزلة الأداة المثالية التي يمكن من خلالها قياس مستوى رضا المسافرين، حيث قامت الهيئة بتنفيذ العديد من المقترحات الواردة إلى البرنامج، والتي أسهمت في تطوير الخدمات بالمطار.

وكانت هيئة مطار الشارقة الدولي قد أطلقت هذا البرنامج في عام 2009 بهدف رصد آراء المتعاملين ومستخدمي المطار، حول الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، إلى جانب تمكينهم من تقييم تجربتهم في السفر، والتعرف إلى مقترحاتهم الخاصة بالمساهمة في تطوير المطار، ومعرفة طبيعة الخدمات التي يطمحون إلى تطبيقها فيه.