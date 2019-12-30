شكرا لقرائتكم خبر عن الأجانب يودعون 14.4 مليار في البنوك خلال 3 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضخ المستثمرون الأجانب 14.4 مليار درهم كودائع في الجهاز المصرفي الإماراتي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، الأمر الذي رفع من إجمالي ودائع هذه الشريحة من المستثمرين إلى 204.4 مليار درهم مع نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2019، مقارنة مع 189.8 مليار درهم في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته.
ويعكس ارتفاع وتيرة التدفقات الأجنبية في الجهاز المصرفي المحلي الثقة الكبيرة التي تحظى بها البنوك الإماراتية في أوساط المستثمرين الأجانب التي ما زالت تحافظ على المركز الأول خليجياً وشرق أوسطياً، من حيث الملاءة المالية، وحجم الأصول والربحية.
وتوقع مصرف الإمارات المركزي، في أحدث التقارير التي يصدرها عن نشاط القطاع، استمرار النمو خلال الفترة المتبقية من العام 2019، وهو ما سيسهم في منحه المزيد من القوة والملاءة المالية.
وبحسب البيانات فقد تواصل تفوق ودائع غير المقيمين على قروضهم في الجهاز المصرفي منذ بداية العام 2019؛ حيث وصلت قيمة القروض 160.1 مليار درهم مع نهاية شهر نوفمبر، يقابلها ودائع بقيمة 204.4 مليار درهم في الشهر ذاته.
وتشكل ودائع غير المقيمين نحو 11.2% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي الإماراتي، والتي بلغت قيمتها 1.819 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.
يشار إلى أن النشاط الذي شهده الجهاز المصرفي أسفر عن ارتفاع إجمالي ودائع البنوك الإماراتية بمقدار 64 مليار درهم خلال ال 11 شهراً من العام 2019. (وام)
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