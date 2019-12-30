شكرا لقرائتكم خبر عن ميلانـو تواجـه ارتفـاع أعـداد السيـاح بـ «كبسـولات فندقـية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعدما حققت نجاحاً كبيراً في مدن كثيرة حول العالم، وصلت «الكبسولات» الفندقية إلى ميلانو لتساعد هذه المدينة الإيطالية على مواجهة أعداد السياح المزدهرة، وتستهدف هذه الغرف الصغيرة خصوصاً الأجيال الشابة بالمرافق العصرية التي تتضمنها.

وقال السائح الكرواتي دراغان كوبريسانين البالغ 31 عاماً إنه يريد تجربة الغرفة إذ «يبدو هذا النوع من الصناديق التي تنام فيها كأنه أسلوب جديد ومستقبلي».

وبعد الحصول على نوم عميق في فندق «أوستيلززز» في شارع هادئ في وسط العاصمة الاقتصادية لإيطاليا، قال دراغان إنه مستعد لمعاودة التجربة.

وأضاف «أحببت ذلك حقاً. يجب تطوير هذا النوع من الفنادق، فالكثير من الأشخاص يتجنبون الفنادق المخصصة للشباب لأسباب تتعلق بالخصوصية لكنها موجودة هنا».

في الغرف العادية، بنيت ثماني كبسولات بشكل متلاصق مع منطقة مرحاض مشتركة ومكان للاستحمام في نهاية الممر.

أما داخل الكبسولة فهناك سرير بحجم 90 سنتيمتراً فوق مساحة مترين مع وسادة ولحاف ومقبسين لشحن الهاتف أو الكمبيوتر وخزانة لوضع الحقيبة وطاولة إلى جانب السرير.

ويمكن الحصول على كل هذا في مقابل ما بين 19 يورو في الليلة بما في ذلك وجبة الفطور و150 يورو خلال أسبوع الموضة الشهير في ميلانو.

أصول يابانية

ولدت فنادق الكبسولة الأولى في أوساكا في اليابان العام 1979، وفق ما قالت المدونة المتخصصة في السفر أنييزي ساباتيني.

وزاد استخدام هذه الغرف الصغيرة في أنحاء اليابان ثم انتشر هذا المفهوم في العالم أولاً في مطارات باريس وموسكو وبانكوك ثم في مدن مثل سنغافورة وسيول ومومباي.

ورغم ذلك، تبقى فنادق الكبسولات نادرة خارج المطارات في أوروبا.

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وعلى سبيل المثال هناك «سيتي هاب» في أمستردام وفندق «لوسيرن كابسول» الذي افتتح في سويسرا في نهاية العام 2018.

وميلانو هي أول مدينة إيطالية يصبح لديها فندق مماثل لكن الشركة التي تقف وراءه «زززليباندغو» تتوسع.

وستفتتح فنادق الكبسولات في ستة مطارات بما في ذلك ميلانو ووارسو بحلول نهاية العام، إضافة إلى فيينا وأربعة في البرازيل ما يجعلها أكبر شركة من هذا القبيل في العالم، كما قال مديرها التنفيذي جانماريا ليتو (32 عاماً).

وعلاوة على إضافة خمسة أو ستة مطارات سنوياً إلى اللائحة «هدفنا هو إنشاء فندق أو اثنين سنوياً على مدار السنوات الخمس المقبلة في المدن الأوروبية الرئيسية»، وفق ليتو.

الخوف من الأماكن المغلقة؟

وقالت ساباتيني إن «الجانب السلبي الوحيد لفنادق الكبسولة هو الشعور بأنك محبوس ما يشبه الخوف من الأماكن الضيقة التي يصاب بها بعض الناس».

وتابعت صاحبة مدونة «آي ويل بي رايت باك» بخلاف ذلك فإن هذه الكبسولات توفر ما يلزم لروادها على صعيد «الخصوصية والكلفة المنخفضة وموقعها المثالي في المدينة».

وأضافت «الأماكن الصغيرة لا تمثل مشكلة بالنسبة إلى الشباب، ما يريدونه هو التكنولوجيا مثل تسجيل الوصول تلقائياً ومقابس لشحن أجهزتهم الإلكترونية».

وقد شهدت مدينة ميلانو طفرة سياحية منذ إقامة المعرض الدولي «إكسبو 2015» في المدينة وذلك بفضل أسابيع الموضة إضافة إلى كاتدرائيتها ومتاحفها والحياة الليلية النابضة.

ويستقطب الفندق الذي يمكن حجز غرفة فيه عبر خدمة «إير بي آند بي» أيضاً، زبائن متنوعين وليس فقط زوار المدينة.

فحوالي 25 % من العمال أو الطلاب مثل مونيكا فيتشي (22 سنة) التي تعيش في فندق «أوستلززز» في انتظار إيجاد شقة مناسبة، وقالت هذه الشابة «لديك خصوصية في غرفة النوم ويوجد مطبخ أيضاً ويمكنك مقابلة الكثير من الأشخاص». (أ ف ب)