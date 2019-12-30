«سياحة عجمان» تجدد تعاونها مع «إسعاد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

تحت شعار «أسعدتم الناس فتوجب علينا إسعادكم»، أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن تجديد تعاونها مع لجنة بطاقة «إسعاد» في شرطة دبي للعام الثاني على التوالي، حيث بات بإمكان موظفي الدائرة الاستفادة من جميع العروض والخصومات والامتيازات التي يقدمها القطاعان العام والخاص للموظفين من حاملي البطاقة خلال العام المقبل.

وتم الاتفاق على تجديد التعاون خلال الزيارة التي قام بها وفد من لجنة بطاقة «إسعاد» في شرطة دبي، برئاسة حسن سيف الشامسي، رئيس قطاع التسويق في لجنة بطاقة «إسعاد»، إلى دائرة التنمية السياحية في عجمان، تعزيزاً للعلاقة القائمة بين شرطة دبي، ممثلة بلجنة بطاقة «إسعاد»، ودائرة التنمية السياحية.

وقال عمر محمد طاهر، المسؤول عن مبادرة بطاقة «إسعاد» في دائرة التنمية السياحية: «بدورنا نود أن نتوجه بالشكر إلى فريق عمل بطاقة «إسعاد» وشرطة دبي، كما نتقدم بجزيل الشكر للقائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري لجهوده ودعمه المستمر للدائرة وموظفيها».

وقال حسن الشامسي: تعتبر دائرة التنمية السياحية في عجمان من أقوى شركاء البرنامج، وهي الدائرة المحلية الوحيدة خارج دبي التي تساعدنا على استقطاب المزيد من العلامات التجارية للانضمام إلى البرنامج». وأضاف: «بطاقة إسعاد مخصصة لموظفي الدوائر الحكومية التي وقعت شراكات تعاونية مع شرطة دبي، حيث وصل عدد هذه الدوائر إلى نحو 230 دائرة، في حين يبلغ عدد المستفيدين أكثر من 150 ألف مستفيد، إذ يمكن للموظف وعائلته من الدرجة الأولى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البطاقة والتي أصبحت تستخدم في 46 دولة حول العالم.