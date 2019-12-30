هونج كونج تتوقع انكماشاً اقتصادياً في الربع الأخير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير المالية في هونج كونج، بول تشان، أمس الأحد، إنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد الجزيرة انكماشاً في الربع الأخير من العام الجاري، بسبب الاضطرابات الاجتماعية المستمرة على مدار ستة أشهر.

ونقلت «بلومبيرج» عن تدوينة للوزير أنه «استناداً إلى الموقف خلال هذه الأشهر القليلة، فإنه أمر حتمي أن يستمر النمو السلبي» مضيفاً: «يعني هذا أن الحكومة ستكون أقل مرونة في استخدام الموارد المالية في ظل انكماش اقتصادي». يشار إلى أن الاحتجاجات العنيفة المؤيدة للديمقراطية والتي انطلقت في هونج كونج في شهر حزيران/يونيو الماضي قوضت اقتصاد الجزيرة، مما أثر سلباً في السياحة، وأدى إلى تراجع مبيعات التجزئة.

Advertisements

وتراجع عدد السائحين الذين يزورون هونج كونج من البر الرئيسي (الصين) بنحو النصف، كما انخفضت مبيعات التجزئة بنحو الربع.

وقال تشان إن خطابه بشأن الموازنة العامة في شهر شباط/فبراير المقبل، سيركز على دعم الأعمال التجارية وحماية العمال وإنعاش الاقتصاد وتخفيف الشد الاجتماعي، كما تعاني المدينة أيضاً مشكلات دولية مثل الحمائية التجارية واعتبارات الجغرافيا السياسية.

وانخفض عدد السائحين من الصين لهونج كونج بنسبة 46 في المئة في شهر تشرين الأول/أكتوبر ليصل إلى ما يزيد قليلاً على مليونين و500 ألف سائح. وتراجعت مبيعات التجزئة في الجزيرة، التي كانت تعد قبلة للمتسوقين، بنسبة 24.3 في المئة، بحسب بيانات أعلنت مؤخراً، وهو ما يمثل أكبر تراجع في تاريخ الجزيرة. (د ب أ)