شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز محطات سوق دبي الحرة في 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يناير/‏ كانون الثاني

قدمت سوق دبي الحرة الدعم للدورة السنوية 24 لمهرجان دبي للتسوق من خلال شراكتها الاستراتيجية مع الحدث للسنة ال15 على التوالي.

فبراير/‏ شباط

نظمت السوق الحرة الدورة السنوية 27 لبطولات سوق دبي الحرة للتنس، التي فاز بها السويسريان بيليندا بنتشيش وروجيه فيدرر، حيث فازت الأولى بأول لقب لها في بطولة دبي، في حين أضاف فيدرر لقبه الثامن في البطولة، ووصل رصيده في ألقاب الفردي إلى 100، الأمر الذي نتجت عنه تغطية إعلامية دولية واسعة، بما في ذلك 7,000 مقالة صحفية، وساعات طويلة من البث التلفزيوني.

مارس/‏ آذار

* أبرمت السوق الحرة اتفاق تعاون استراتيجي مع تنسينت هولدينغ ليميتد للاستفادة من خبرات الأخيرة والمنصات الرقمية في الصين، والبناء على المكانة العالمية للسوق كوجهة مميزة للتجزئة.

إبريل/‏ نيسان

* قامت سوق دبي الحرة بإحدى زياراتها إلى مضمار نيوبري الإنجليزي لرعاية سباقات عطلة نهاية الأسبوع الدولية للخيول، حيث حظي الحدث بحضور ملكة بريطانيا.

* فازت سوق دبي الحرة بجائزتي «أفضل مؤسسة لتجزئة السفر في الشرق الأوسط وإفريقيا للعام» و«أفضل مبادرة خيرية للعام» خلال حفل توزيع جوائز التميز في تجزئة السفر، أقامته مجلة أخبار الأسواق الحرة الدولية وجوائز فرونتير في العاصمة البريطانية لندن.

مايو/‏ أيار

* فازت سوق دبي الحرة بالجائزة الفضية في فئة التسويق خلال حفل توزيع جوائز السياحة الصينية الذي أقيم على هامش «مؤتمر آي تي بي» في الصين.

* حصلت مطارات دبي الدولية (DXB) بالشراكة مع سوق دبي الحرة على جائزة «أفضل مطار ببيئة التجزئة (وفق تصويت جميع الفئات العمرية)» وذلك خلال حفل توزيع جوائز تجزئة السفر أقيم في سنغافورة.

يونيو/‏حزيران

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* احتفل كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، في الأول من يونيو 2019، بمرور 50 عاماً على عمله في صناعة الأسواق الحرة.

يوليو/‏ تموز

* عادت السوق الحرة إلى إيرلندا لرعاية النسخة السنوية الخامسة لبطولة إيرلندا المفتوحة للغولف التي استضافها بول ماغينلي في نادي لاهينتش للغولف، وفاز بلقبها الإسباني جون رام.

أغسطس/‏ آب

عادت سوق دبي الحرة إلى مضمار أسكوت لرعاية سباقات سوق دبي الحرة لكأس شرجار، الذي يعد من أهم المنافسات الدولية لفرق الفرسان، وفاز بكأسه لهذا العام فريق عموم العالم.

سبتمبر/‏ أيلول

* نظمت سوق دبي الحرة مهرجانها الرياضي الأول، حيث فاز فريق المكتب الخلفي وكاش اوفيس دراغون بلقب الفائز الإجمالي.

أكتوبر/‏تشرين الأول

* فازت الإماراتية منى حسن، مسؤولة التوطين في سوق دبي الحرة، بجائزة «موهبة المستقبل» خلال حفل توزيع جوائز فرونتير، الذي استضافته مدينة كان الفرنسية مؤخراً.

نوفمبر/‏تشرين الثاني

* تلقى كولم ماكلوكلين جائزة إنجاز العمر خلال حفل توزيع جوائز منتدى قيادة الأعمال الآسيوي الذي أقيم في فندق جميرا أبراج الإمارات بدبي.

ديسمبر/‏كانون الأول

* احتفلت سوق دبي الحرة بالذكرى 36 لتأسيسها بإطلاق عرض خصومات 25 % على مجموعة واسعة من السلع ولفترة 3 أيام (18-19-20 ديسمبر)، وسجلت مبيعات الأيام الثلاثة للعرض 57.39 مليون دولار.

* تجاوزت مبيعات سوق دبي الحرة الملياري دولار حتى 26 ديسمبر 2019، الأمر الذي يضع السوق على مسارها الصحيح نحو إنهاء عام قياسي آخر.