شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الرغبة في الادخار بين الألمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف استطلاع حديث تراجع الرغبة في الادخار لدى المستهلكين في ألمانيا.

وجاء في الاستطلاع الذي تم إجراؤه لصالح الرابطة الاتحادية للبنوك الألمانية أن 46% من الأشخاص البالغين في ألمانيا أودعوا أموالاً للاستثمار بالبنوك في عام 2019.

وأظهر الاستطلاع أن هناك اختلافات كبيرة وفقاً للمرحلة العمرية، حيث وصلت نسبة المودعين إلى 53% بين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً ، وانخفضت إلى 38% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً.

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