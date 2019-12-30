شكرا لقرائتكم خبر عن «إمباور»: الاستثمار في كوادرنا الوطنية أحد أهم إنجازاتنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار حرصها على المشاركة في الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التوطين، وتنمية قدرات المواطنين تطبيقاً لمستهدفات الأجندة الوطنية، أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أهمية تشجيع الموظفين المواطنين في المؤسسة على مواصلة دراستهم في درجات البكالوريوس والماجستير، بتخصصات إدارة الأعمال، وإدارة المشاريع، والإدارة الهندسية، والإدارة البيئية، والإعلام والعلاقات العامة. يشار إلى أن عدد المواطنين الذين يعملون بالإدارات العليا في «إمباور» 40%، و33% يعملون بالقيادات المتوسطة والإدارية، من إجمالي عدد الموظفين البالغ 750 موظفاً، 15% منهم من أبناء الدولة، منهم 48% مواطنات، و52% مواطنون.
وأكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، «الاستثمار في كوادرنا البشرية هو أحد أهم إنجازاتنا؛ حيث نعمل جاهدين على صقل مهاراتهم وتطويرها؛ للمساهمة بشكل فعال في بناء اقتصاد وطني ونهضة تنموية بقطاع تبريد المناطق، قائم على العلم والمعرفة».
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