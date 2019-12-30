«دبي للخدمات المالية» تطلق منصة لمواجهة التهديدات السيبرانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن عزمها إطلاق منصة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية كمبادرة من جانبها لمساعدة الشركات في مركز دبي المالي العالمي لتطبيق تدابير مناسبة للحماية من المخاطر السيبرانية. وتعتبر هذه المنصة ثمرة التعاون المستمر مع مركز دبي للأمن الإلكتروني والفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومركز الاستجابة لحوادث الحاسوب في لوكسمبورج.

وشارك في هذه المبادرة خبراء رواد دوليين بمن فيهم «هيلب أيه جي» و«كاسبيرسكي» و«بالو ألتو نتوركس» و«كوفينس» و«ريكورديد فيوتشر».

وستستضيف سلطة دبي للخدمات المالية حدث إطلاق منصة تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية في يناير 2020، حيث ستكون أول منصة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية تقودها جهة تنظيمية في المنطقة وسيتم تشغيلها وإدارتها بالتنسيق مع «هيلب أيه جي» . وتوفر المنصة معلومات حول التهديدات السيبرانية، ليس لسلطة دبي للخدمات المالية فحسب بل لمركز دبي المالي العالمي برمته، ما يسهم في خلق مجتمع خاص بالتهديدات السيبرانية متاح لجميع الأعمال القائمة في مركز دبي المالي العالمي، بغض النظر عن حجمها وقدرتها، مع إمكانية إتاحة المنصة لشرائح أوسع في المستقبل. وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «لقد تم تصميم المنصة لتعزيز بيئة الأمن السيبراني في مركز دبي المالي العالمي، حيث نسعى من خلالها إلى تحقيق هدف رئيسي، ألا وهو إتاحة الفرص أمام الأعمال لمواجهة هذه التهديدات بطريقة أقوى وأعلى كفاءة. وتعكس هذه المبادرة أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مكافحة المخاطر غير التقليدية وغير المالية، مثل الأمن السيبراني. وستكون العديد من المخاطر غير المالية وغير التقليدية عاملًا في خطة أعمالنا التشغيلية لعام 2020 وما بعد».

وترى سلطة دبي للخدمات المالية أن المخاطر السيبرانية تعدّ مسألة تؤثر في جميع الأعمال وتتطلب إجراء حوار مفتوح، إضافة إلى التعاون، بين كافة الأطراف في هذا المجال. وتتزايد الهجمات السيبرانية من حيث تكرارها وتطور أساليبها، ولا تعتمد الشركات عموماً على نهج استباقي للتعامل معها، ومن شأن المعلومات التي يتم تبادلها على المنصة أن تساعد الأعمال في مركز دبي المالي العالمي على الكشف عن الهجمات السيبرانية ومنعها.