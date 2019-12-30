المكسيك تتوقع بلوغ صرف «البيزو» 18.9 مقابل الدولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نائب محافظ البنك المركزي المكسيكي، جوناثان هيث، أمس الأول السبت، إن هناك توقعات بأن يصل سعر صرف البيزو إلى 18.9 مقابل الدولار بحلول نهاية العام الجاري 2019.

وأضاف هيث في تغريدة على تويتر نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء أن التضخم قد يصل إلى مستوى أقل من 2.9% بحلول نهاية هذا العام. (د ب أ)