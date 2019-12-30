شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تتوقع بلوغ صرف «البيزو» 18.9 مقابل الدولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نائب محافظ البنك المركزي المكسيكي، جوناثان هيث، أمس الأول السبت، إن هناك توقعات بأن يصل سعر صرف البيزو إلى 18.9 مقابل الدولار بحلول نهاية العام الجاري 2019.
وأضاف هيث في تغريدة على تويتر نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء أن التضخم قد يصل إلى مستوى أقل من 2.9% بحلول نهاية هذا العام. (د ب أ)
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