شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: تعاملنا مع الخلاف التجاري مع أمريكا بشكل استباقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة التجارة الصينية أمس الأحد إنها تعاملت مع الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة بشكل استباقي.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها عقب مؤتمر سنوي إنها طبقت قرارات الحكومة المركزية و«حمت مصالح البلد والشعب».
وهدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الشهر بإعلان المرحلة الأولى من اتفاق سيخفض بعض الرسوم الجمركية الأمريكية مقابل ما يقول مسؤولون أمريكيون إنه قفزة كبيرة في مشتريات الصين من منتجات زراعية أمريكية وسلع أخرى.
وقالت وزارة التجارة الصينية إنها على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة بشأن توقيع الاتفاق التجاري، وقال الجانبان إنهما بصدد الانتهاء من الإجراءات اللازمة قبل التوقيع. (رويترز)
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