شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقر استحواذ «أوبر» على «كريم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جهاز حماية المنافسة المصري أمس الأحد: إنه أقر استحواذ مجموعة «أوبر» لتطبيقات حجز سيارات الأجرة على شركة «كريم» المنافسة لها على المستوى الإقليمي بعد موافقته على مجموعة من الالتزامات والشروط اقترحتها المجموعة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

وكانت «أوبر» استحوذت على «كريم» في صفقة قيمتها 3.1 مليار دولار في مارس الماضي في صفقة من المتوقع أن تستكمل في يناير المقبل.(رويترز)

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