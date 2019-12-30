شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات وزارة الاتصالات: 5.23 مليون مستفيد من صرف المعاشات عبر البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مؤشرات الأداء الإقتصادى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول عدد المعاشات المنصرفة من خلال الهيئة القومية للبريد الى نحو 5.23 مليون مستفيد بنهاية سبتمبر 2019 مقارنة بـ5.26 مليون مستفيد بأغسطس 2019 و 5.82 مليون مستفيد بسبتمبر 2018، فيما وصل متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد 24.99 الف نسمة في سبتمبر 2019 .

وتشهد مكاتب البريد تطورا كبيرا على مستوى الجمهورية حيث يتم تزويدها بأحدث نظم التكنولوجيا، لتكون مشابهة لأفرع البنوك وذلك لتقديم خدمات مالية وبريدية ومجتمعية وحكومية، حيث أصبحت منصة لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا حيث تتسابق العديد من الهيئات والوزارات لتقديم خدماتها عبر مكاتب الهيئة أولا لامتلاكها أكبر شبكة فروع على مستوى الجمهورية وقربها من المواطنين بالمناطق البعيدة، وأيضا لتقديمها الخدمة إلكترونيا بسهولة ويسر.

Advertisements

وتقدم الهيئة خدمات حكومية لوزارات مثل الإسكان والداخلية والتربية والتعليم والخارجية والكهرباء والمياه غيرها من الوزارات بخدمات مثل إصدار شهادة براءة ذمة المواطنين وسداد أقساط الإسكان الاجتماعى وفواتير الكهرباء وشحن العدادات وفواتير الاتصالات ورسوم تأمين التابلت ومصاريف المدارس ومصاريف الحج وخدمات الأحوال المدنية مثل إصدار شهادة الميلاد والوفاة ووثائق الزواج والطلاق وإعادة إصدار بطاقة الرقم القومى وغيرها من الخدمات.

وليس فقط المكاتب التى تشهد تطورا ولكن أيضا خدمات الطرود والتجميع حيث تم افتتاح مركز البريد للتبادل واللوجستيات بمطار القاهرة الدولى فى سبتمبر الماضى، بعد إعادة إنشائه وتطويره بالاعتماد على أحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحويله إلى مركز لوجستى معتمد دوليًا لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرسال واستقبال جميع البعائث الصادرة من مصر والواردة إليها من كافة دول العالم عبر البريد المصري.

وحققت الهيئة القومية للبريد نتائج جيدة للغاية بنتائجها المالية للعام المنتهى فى 30 يونيو الماضى على كل المستويات، حيث وصل صافى إيرادات الخدمات إلى 3 مليارات جنيه بزيادة قدرها 800 مليون جنيه عن العام الماضى، أما المحفظة المالية والخاصة بحجم الإيداع فى الهيئة، فوصلت إلى 218 مليار جنيه مقارنة بـ210 مليارات جنيه.