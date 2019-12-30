شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس " القابضة للقطن " :دمج 31 شركة فى 10 شركات لرفع الكفاءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد مصطفى ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ،أن خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة وشركاتها التابعة ،تستهدف استعادة مصر لمكانتها فى قطاع الحليج والغزل والنسيج ، لافتا أنه تم رصد مبلغ 21 مليار جنيه للتنفيذ ،بهدف تحويل الشركات الى تحقيق أرباح ،بدلا من الخسائر فى مدة زمنية تستغرق عامين ونصف .

ووجه رئيس القابضة للقطن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ، الذى أطلق شرارة تطوير شركات الغزل والنسيج ودعمها بشكل كبيرا من خلال خطة وزارة قطاع الاعمال العام بقيادة الوزير هشام توفيق .

وحول تفاصيل الخطة كشف مصطفى ، انه يتم تجهيز مبانى المصانع المستهدف تطويرها ، اضافة الى انشاء مبانى جديدة تماما ،لتتواكب مع المتطلبات الحديثة لتلك الصناعة ، مضيفا أنه تطوير خطوط الإنتاج بشراء ماكينات جديدة ومعدات ، بقيمة 540 مليون يورو حوالى 12مليار جنيه على مرحلتين ، مشيرا أنه تم توقيع الدفعة الأولى منها بقيمة 237 مليون دولار .

وأشار الدكتور أحمد مصطفى ، أن الخطة تتضمن دمج الشركات القائمة وعددها حاليا 31 شركة لتكون 10 شركات فقط ،عبارة عن 9 شركات غزل ونسيج وشركة واحدة للحليج وتجارة الاقطان وتصدير الأقطان ، بهدف تكوين كيانات قوية قادرة على تحقيق ارباح والاستمرار فى النشاط حيث تم توقيع عقد مع المكتب الاستشارى pwc

وأوضح مصطفى ، أنه سيتم تأسيس 3 مراكز تدريب على مستوى عالى من التكنولوجيا فى مدن المحلة الكبرى وكفر الدوار وحلوان ،لتدريب عمالة القطاع وامداد تلك المركز بأحدث الماكينات والمعدات للتدريب عليها وقد تم رصد مبلغ 700 مليون جنيه للتدريب فى مختلف التخصصات ، لافتا الى انه سيتم تخصيص 3مراكز صناعية كبرى للصناعات المتكاملة ،وهى الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة ،وستكون فى شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة وحلون وكفر الدوار وشركات الدلتا الجديدة للغزل فقط.

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أشار مصطفى ، الى أن المستهدف تحقيق زيادة فى الانتاج وجودة بمعدلات تتراوح من 300% الى 500% ،من خلال رفع انتاج الغزل من 29 الف طن الى 188 الف طن بنسبة زيادة 382% ،وزيادة انتاج النسيج من 50 مليون متر الى 198 مليون متر ، بنسية زيادة 296% ،وزيادة انتاج الملابس الجاهزة من 8 ملايين قطعة الى 50 مليون قطعة بنسبة زيادة 525%.

أيضا سيتم تطوير محالج القطن وإمدادها بتكنولوجيا جديدة هندية أمريكية بهدف إنتاج قطن خالى من الشوائب مع خفض عدد المحالج ،من 25 محلجا حاليا إلى 11 محلجا فقط وزيادة طاقتها الإنتاجية ،لتتمكن من حلج حوالى 4 ملايين قنطار سنويا ، موضحا إنه تم الإنتهاء من أول محلج فى محافظة الفيوم تم تجربته بنجاح وطاقته الانتاجية 5 طن فى الساعة ،وسيتم افتتاحه رسميا فى يناير 2020.