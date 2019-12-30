شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بإيجاس: من المستهدف توصيل الغاز ل 85 قرية خلال العام المالى الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد خضير مساعد نائب التخطيط والمشروعات بالشركة القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" ، إن قبل عام 2014 تم توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 5.5 مليون عميل، لافتا إلى أنه منذ 2014 وحتى الان تم توصيل الغاز لنحو 5.2 مليون عميل ،موضحا أن القيادة السياسية وجهت بالإسراع والتوسع في إدخال الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية.

وأوضح المهندس محمد خضير، مساعد نائب التخطيط والمشروعات بالشركة القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس"، خلال مؤتمر الطاقة إنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى مليون و300 ألف ، كما تم تركيب شبكات بأطوال 6 ألاف كيلو متر وتنفيذ محطات كثيرة فضلا عن الوصول إلى 75 قرية لأول مرة ومن المستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى 85 قرية العام المالي الحالي.

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وكان المهندس طارق الملا، قد أكد انه من أهم الإنجازات تنفيذ 27 مشروعاً لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر بـ 31 مليار دولار، ووصول إنتاج مصر إلى 7,2 مليار قدم مكعب غازيومياً ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل مصر من أحد أكبر الدول المستوردة للغاز إلى إعادة التصدير وتوقيع 99 اتفاقية بترولية خلال تلك الفترة بحد ادني للاستثمارات يبلغ حوالى 16 مليار دولار وذلك بالإضافة إلى خفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 80% لتصل إلى أقل من 900 مليون دولار، الامر الذي انعكس على جهودهم وزيادة استثماراتهم خلال الفترة الماضية.

واكد الملا، أيضا ان كل ما تحقق من إنجازات فى مجال الطاقة كان نتاج توافر عناصر ومقومات للنجاح والتى يأتي على رأسها القيادة السياسية الواعية التي سعت بكل إمكاناتها لتحقيق الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي لهذا الوطن ، يتبعها العمل وفق استراتيجية وخطط عمل موضوعة علي أسس علمية ومنهجية واضحة ، ومصحوبة بخلق حوار متفتح مع الشركاء للتعرف على المشاكل والتخلي عن طريقة العمل التقليدية واتخاذ قرارات إصلاحية جريئة تحقق مصالح الطرفين ، ومتسلحة بانتماء وإخلاص وتفاني العاملين بقطاع البترول، الذين تعاهدوا على رفعه هذا القطاع ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المنشودة لشعب مصر.