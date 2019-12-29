شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..إبراهيم محلب: قطاع المقاولات يمثل قاطرة الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد ، لعب دورا كبيرا فى إعداد واقرار قانون التعويضات للمقاولين، وذلك تحت رئاسة المهندس حسن عبد العزيز، كما كان له دور كبير فىإعداد العقد المتوازن .

وقال محلب ، إن ما يميز الاتحاد المصري لقماولي البناء والتشييد، هو الإخلاص بين أعضاء مجلس الادارة، والتفاهم إلي حد كبير والالتقاء في الرؤى، لافتا إلي أن نصيحته للمهندس محمد سامى ، رئيس الاتحاد الجديد ، استكمال ما قام به المهندس حسن عبد العزيز .، مؤكدا ان قطاع المقاولات هو قاطرة الاقتصاد المصري.

وكان الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد ، قد كرم المهندس حسن عبد العزيز ، رئيس الاتحاد السابق ، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة، ورئيس الوزراء الأسبق المهندس ابراهيم محلب، واللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور عبد القرى خليفة، وزير المرافق السابق .

من جانبه أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولي البناء والتشييد، أن المهندس حسن عبد العزيز ، تولي رئاسة الاتحاد المصري للمقاولين فى ظروف صعبة ، واستطاع أن يحقق إنجازات عديدة، ويرفع قدر الاتحاد المصري، وينقذ الكثير من شركات المقاولات التى كادت ان تنتهي وتعلن افلاسها.

كما توجه المهندس حسن عبد العزيز، بالشكر للمهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ، لدعمه الكبير للاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.

Advertisements

فيما قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء السابق، انه مدين بالشكر لاعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للمقاولين لانهم كان يدعموني بشكل كبير خلال اصعب فترة مر بها الاتحاد المصري وخاصة بعد ثورة يناير .

وكان المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، قد اكد أن تولى مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى سيفتح الباب أمام قطاع المقاولات، فى تيسيير فرص تواجده بأسواق القارة الأفريقية التى تستحوذ عليها شركات متعددة الجنسية وهى أقل فى الجودة والكفاءة من الشركات المصرية، متوقعًا حدوث طفرة جيدة فى التوجه نحو أسواق أفريقيا السنوات المقبلة فى ظل اهتمام الجهات الحكومية المعنية بتذليل كافة العقبات المعرقلة لتواجد المقاولات المصرية بالخارج.

وأشار عبد العزيز ، إلى أن ملتقى بناة مصر، هذا العام يعكس اهتمام مصر بالتنمية المستدامة والاستقرار طويل الأمد في إفريقيا، وخلق فرص تعاون أكبر للقارة الإفريقية مع مصر، لافتًا إلى أن اهتمام الدولة بتمكين قطاع المقاولات المصرية ورفع قدراته على منافسة الكيانات الأجنبية فى مختلف الأسواق يعد مكسبا رئيسيا وفرصة جيدة لزيادة محفظة أعمال الشركات فى الفترة المقبلة، فضلًا عن تحقيق عوائد اقتصادية جيدة لقدرة شركات المقاولات على المنافسة بالخارج وجلب العملة الصعبة.

وأضاف المهندس حسن عبد العزيز، أن قيادة مصر للاتحاد الأفريقى يُعد مكسبًا هامًا لتحريك العلاقات بين مصر والدول الأفريقية إلى مستويات أفضل وتحقيق تعاون جيد على المستوى الاقتصادى والسياسى، كما أن قطاع التشييد والبناء يحتاج إلى الدعم السياسى القائم حاليًا فى تمكينه من اقتحام الأسواق الخارجية وفى مقدمتها أسواق دول أفريقيا، خاصة وأن مصر تمتلك أقوى قطاع للبناء والتشييد على مستوى منطقة الخليج وحوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، ويحقق القطاع تنافسية جيدة بالسوق الخارجية، كما تشارك شركات المقاولات حاليًا فى تنفيذ مشروعات إعجازية وعملاقة بالعديد من دول الخارج، ومازال الاتحاد يتلقى مخاطبات من دول متعددة لدخول شركات المقاولات المصرية للعمل بأسواقها وفى مقدمتها البرتغال، فضلًا عن الدول الأفريقية التى تستهدف تواجد أكبر عدد من شركات المقاولات بها.