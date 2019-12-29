شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مجلس إدارة جديد لشعبة المقاولات بالغرفة التجارية بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الغرفة التجارية بدمياط عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة شعبة المقاولات بالغرفة التجارية وذلك بحضور محمد الزينى رئيس مجلس إدارة الغرفة. وجاء التشكيل كالتالى: المهندس محمود حسان رئيسا للشعبة، والمهندس وائل بقا نائب أول، والمهندس حلمى بحوت نائب ثانى، والمهندس محمد صبيحى سكرتيرا للشعبة، وعضوية كلا من المهندس طلعت عادل والمهندس سمير بحوت والمهندس على العدل.

وقال المهندس وائل بقا، نائب رئيس الشعبة، فى تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد، إن هذا التشكيل بمثابة عهدا جديدا لشعبة المقاولات من خلال العمل كفريق واحد الفترة المقبلة وحل المشاكل التى تواجه مقاولى المحافظة.

وقد ناقش مجلس إدارة الشعبة فى أول جلسة له عدة موضوعات من أهمها التقدم بطلب لوزير الإسكان لإنشاء مقر للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بدمياط ومقره الغرفة التجارية بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الغرفة.كما تم بحث آلية تعاون مع جهات إسناد المشاريع لمساعدة المقاولين المبتدئين وتقديم المساعدة المجانية للإشراف على أى مشروعات قومية بالمحافظة.