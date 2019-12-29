شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الأحد 29-12-2019 ..خفض أسعار الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت احداث الاقتصاد المصرى اليوم 29-12-2019 العديد من الأحداث من أبرزها خفض أسعار الغاز ، حيث خفض جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المصري رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات في البلاد بنحو 24 بالمئة لتصل إلى 29 سنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك لمدة عام.

وقال جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز على موقعه الإلكتروني، إن تلك الرسوم الموحدة ستطبق على مستوي الدولة. وكانت مصر حددت في أغسطس 2018 رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات في البلاد عند 38 سنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للسنة الأولى.

وأصدرت مصر في فبراير 2018 اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وبيعه. وأقر البرلمان في 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز الذي تأمل الحكومة أن يجتذب مشاركة أكبر للقطاع الخاص بسوق الغاز السريعة النمو.

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