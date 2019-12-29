سابك تنشئ تحالفا مع 6 شركات عالمية لتبادل وتطبيق أفضل الممارسات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت شركة سابك اتفاقيات مع 6 شركات عالمية لتعزيز التعاون طويل الأجل، وإنشاء تحالف استراتيجي لتبادل وتطبيق أفضل الممارسات التي تدعم مجموعة كبيرة من الأهداف الاستراتيجية وتحقق الفائدة لجميع الأطراف.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي، يوسف البنيان، أمس، إن هذا التعاون الاستراتيجي يحقق المكاسب لجميع أطرافه، مثنيا على النجاح الكبير الذي حققه في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن نحو 55% من إجمالي الطاقات الإنتاجية للكيماويات في المنطقة يعمل وفق نظام الشراكات والتعاون.

وتأتي هذه الاتفاقيات تتويجا لمذكرات التفاهم الموقعة في ديسمبر 2018، مع شركات كوبريون الألمانية، آيه بي بي السويسرية، وشركتي يوكاغاوا ومتسوبيشي الهندسيتين في اليابان، وإيمرسون وبيكرهيوز الأمريكيتين.

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وتهدف سابك من الاتفاقيات إلى تبادل وتطبيق أفضل الممارسات التي تدعم مجموعة واسعة من الأهداف الاستراتيجية، بما في ذلك استكشاف الفرص، وتعزيز التميز في التصنيع، وتحسين التكاليف، ونقل التقنيات، وتطوير المواهب، بما يتفق والتزامها بتمكين رؤية 2030، بتوفير الفرص المحلية للمواهب والموردين والمنتجات والخدمات والتقنيات المستقبلية.

ولدى سابك تاريخ طويل من العلاقات المتميزة مع مورديها، وتعدهم دائما شركاء النجاح. وتؤمن الشركة بأهمية توفير فرص ذكية وعلاقات هادفة مع الشركات التي يمكن أن تسهم في تعزيز التغيير الاستراتيجي الإيجابي المستدام في أعمالها وفي المجتمع بشكل عام، وتركز اهتمامها على التواصل والتعاون من أجل التأثير على التوجهات الكبرى التي يمكن من خلالها تغيير العالم إلى الأفضل، تجسيدا لشعارها «كيمياء وتواصل».

6 شركات

كوبريون الألمانية

آيه بي بي السويسرية

يوكاغاوا اليابانية

متسوبيشي اليابانية

إيمرسون الأمريكية

بيكرهيوز الأمريكية

أبرز الأهداف