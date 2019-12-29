«النقد» تتبنى برنامجا لتأهيل حديثي التخرج في المالية والمحاسبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بهدف تدريب حديثي التخرج وتأهيلهم للعمل في القطاع المالي، أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج.

وأوضحت «ساما» في بيان أمس أن البرنامج يستهدف خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة في تخصصات المالية والمحاسبة.

وأشارت إلى أنه خلال التركيز على مجموعة من المهارات التدريبية والمعارف التي تعزز فرص التوظيف في القطاع المالي، وذلك باستخدام منهجيات نظام التعليم التفاعلي داخل الفصول الدراسية، ونظام التدوير بين إدارات الرقابة البنكية، والتوجيه الفني والسلوكي، وزيارات للمؤسسات المالية، والتدريب للحصول على شهادات مصرفية، والعمل على مشاريع.

وأفادت «ساما» أن برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج يمتد لمدة 7 أشهر ابتداء من مارس 2020، ويحصل من خلاله المتدربون على العديد من المزايا.

ودعت مؤسسة النقد الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى التسجيل عبر بوابة القبول الالكتروني على موقع المؤسسة، مشيرة إلى أن التقديم يبدأ من 29 ديسمبر 2019 إلى 16 يناير 2020 .

وذكرت أنه سيتم إخطار المرشحين بالطلبات المطلوبة منهم، تمهيدا لعملية الفرز التي تتضمن إجراء مقابلات شخصية وتقديم عرض في مقر مؤسسة النقد بالرياض.

ولفتت إلى أنه يشترط في المتقدم للبرنامج أن يكون سعودي الجنسية، وخريج بكالوريوس في تخصصات المالية والمحاسبة بتقدير لا يقل عن جيد جدا، أو ما يعادله إلى جانب إجادة اللغة الإنجليزية.

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برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج

هو برنامج لتدريب حديثي التخرج وتأهيلهم للعمل في القطاع المالي

المستهدفون هم خريجو وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة في تخصصات المالية والمحاسبة

29 ديسمبر 2019 بدء التقديم

16 يناير 2020 انتهاء التقديم

مارس 2020 بدء التدريب

سبتمبر 2020 انتهاء التدريب

1 أن يكون سعودي الجنسية

2 حاصلا حديثا على البكالوريوس في المالية أو المحاسبة

3 إجادة اللغة الإنجليزية

المهارات: لا يوجد

المزايا: سيحصل المتدرب على مزايا مالية وغير مالية