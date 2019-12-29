شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة غزل المحلة: إنشاء أكبر مصنع فى الشرق الأوسط بإنتاج 15 طنا يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، أن الشركة فى طريق العودة لنهضتها مرة ثانية فى إطار برنامج التطوير والتحديث الذى يقوده هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وذلك وفق الدعم الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لشركات الغزل والنسيج.

وأشار عزت، لـ"الخليج 365" إلى أنه نظرا لمكانة شركة مصر للغزل والنسج، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير قطاع الغزل والنسيج والبدء بشركة مصر لعودتها لمكانتها الطبيعية كأكبر شركة منتجة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى الشرق الأوسط، تم وضع خطة لتطوير الشركة عن طريق أكبر المكاتب الاستشارية ( وارنر)، وقد تم البدء فى تنفيذ هذه الخطة وهى تطوير وتحديث عدد 6 مصانع للغزل بنمر خيوط تتراوح بين 30ـ 140، بالإضافة إلى إنشاء أكبر مصنع فى الشرق الأوسط بطاقة 182 ألف مردن، بإنتاج يومى 15 طن / يومى، بمتوسط خيط من 100ــ 118 بطاقة إنتاجيه للغزل 135 طنا / يوميا لجميع الغزول، والتى تحتاج إلى 200 طن قطن / يوميا بالإضافة إلى تحديث ماكينات النسيج بعدد ماكينات يصل إلى 800 ماكينة بطاقه إنتاجيه 130 ألف متر / يومى، يتم استخدامها فى تصنيع أطقم الأسرة والملايات وغيره من المشغولات بقطن مصرى 100% للتصدير الخارجى.

أضاف أشرف عزت، إنه سيتم تطوير قطاع التجهيز كاملا بأحدث ماكينات الصباغة، سواء للخيوط أو الأقمشة وأحدث ماكينات الطباعة الديجتال.

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أشاد رئيس الشركة بمجهود الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج برئاسة الدكتور أحمد مصطفى فى إعادة النهضة للشركات من خلال مشروع التحديث الذى سيتم تنفيذه، ولاسيما أنه تأسست شركة مصر للغزل والنسج فى عام 1927، وتعمل الشركة فى مجال صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصباغة والتجهيز والحراير والأصواف وتعتبر الشركة أضخم مصنع متكامل للمنتجات القطنية والحريرية والصوفية.

كما تبلغ مساحة الشركة 600 فدان تشغل المصانع 340 فدانا، بينما تشغل المراكز الاجتماعية والمساكن والملاعب باقى المساحة.

أضاف أشرف عزت، أن الشركة تمتلك قطاعا كاملا لتجهيز الأقمشة القطنية والمخلوطة ويشتمل على عمليات التبيض والصباغة والطباعة لإكساب الأقمشة المظهر النهائى لطلب العميل، كما ـ تضم الشركة 8 مصانع لغزل القطن تعمل منذ عام 1958تنتج خيوط مختلفة للسوق المحلى والخارجى.

أوضح أن الشركة تضم 8 مصانع أخرى للملابس الجاهزة، تشمل البدل الرجالى والقمصان والبيجامات ومفارش السفرة والمشغولات بكافة أنواعها من (أطقم الملايات المصبوغة والمطبوعة والمطرزة ).