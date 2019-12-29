شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "عطاء التعليمية" تبحث توزيع أرباح بقيمة 40 مليون ريال في 20 يناير المُقبل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة عطاء التعليمية دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، يوم الإثنين الموافق 20 يناير المُقبل، وذلك لبحث مُقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2019، بقيمة إجمالية وقدرها 40 مليون ريال سعودي.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن حصة كل سهم ستكون ريال سعودي، وبنسبة 10% من رأس المال المدفوع.
هذا ومن المُقرر أن تكون الأحقية في الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.
وستصوت الجمعية على القوائم المالية وتقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2019.
كما تبحث الجمعية صرف مبلغ 1.350 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بواقع 150 ألف ريال سعودي لكل عضو حتى الفترة المنتهية في 31 يوليو 2019.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 82.7 مليون ريال خلال السنة المالية المُنتهية في 31 يوليو 2019، مُقابل صافي ربلح بلغ 87.9 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2018.
وأرجعت الشركة سبب انخفاض صافي الأرباح خلال العام المنتهي في 31 يوليو 2019، إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 1.4% نتيجة المنافسة والظروف الاقتصادية بشكل عام بالإضافة إلي زيادة التكاليف التمويلية بنسبة 121% المتعلقة بشكل أساسي بتمويل إنشاء مجمع مدارس الرواد بأشبليا.
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