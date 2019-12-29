70 مشروعا تحت الإنشاء توفر 100 ألف وحدة سكنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سلم وزير الإسكان ماجد الحقيل أمس عددا من الأسر وحداتها السكنية الجديدة ضمن المرحلة الأولى لمشروع «شمس الديار» غرب مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الذي يأتي ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويوفر أكثر من 500 وحدة سكنية، تتنوع ما بين الفلل والتاون هاوس بنماذج وتصاميم متنوعة، حيث يأتي من بين 16 مشروعا تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين على مستوى الرياض توفر 30 ألف وحدة سكنية متنوعة بأسعار تتراوح بين 250 ألفا و750 ألف ريال.

وأوضح المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن الداوود، أن هناك 70 مشروعا تحت الإنشاء في مختلف المناطق، بدأ البناء في نحو 57 مشروعا، توفر أكثر من 100 ألف وحدة تتنوع بين الشقق والفلل والتاون هاوس، تراعي توفير الضمانات اللازمة وجودة التنفيذ والالتزام بالأوقات المحددة، وذلك تحت إشراف ومتابعة برنامج «وافي».

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وأفاد بأن المشروع يأتي ضمن المشاريع المتعددة التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشمل مختلف مناطق المملكة وتوفر أكثر من 125 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص أثمرت عن ضخ مشاريع تراعي الجودة والتنوع في النماذج والتصاميم، إضافة إلى تكامل البنية التحتية والمواقع المخصصة للخدمات، وذلك في إطار تمكين المواطنين من التملك السكني تماشيا مع أهداف «برنامج الإسكان»، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة.

ولفت إلى وجود عدد من المشاريع السكنية على مستوى مدينة الرياض، تمتاز بتنوعها ومواقعها الاستراتيجية، لتلبية الطلب وتوفير المزيد من الوحدات المتنوعة، مبينا أن مشروع «شمس الديار» يمتاز بنماذجه التي تتوافق مع متطلبات الأسرة السعودية، وسيتبع هذه المرحلة تسليم المراحل الأخرى.

وفي سياق متصل، تفقد وزير الإسكان عددا من المشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين على مستوى العاصمة، مشددا خلال لقائه بالمطورين والمقاولين المنفذين على ضرورة سرعة الإنجاز والتنفيذ؛ وفقا للمواصفات والجودة المحددة في سبيل توفيرها للمواطنين ورفع نسبة تملكهم وفقا لمستهدفات «برنامج الإسكان» أحد برامج رؤية المملكة 2030.