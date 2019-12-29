شكرا لقرائتكم خبر عن "المراعي" تُوضح الأثر المالي لرفع الدعم بصورة كاملة عن مدخلات الأعلاف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراعي بأنها بصدد مرحلة التقييم الشامل للأثر المالي لما تضمنه قرار وزير البيئة والمياه والزراعة بخصوص رفع الدعم بصورة كاملة عن مدخلات الأعلاف واقتصاره على الأعلاف الخضراء.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات بهذا الخصوص.

يُذكر أن مجلس الوزراء السعودي وجه توصية، في مارس 2016، بالتدرج في رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف بما فيها الشعير.

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وقرر مجلس الوزراء حينئذ، أن تقوم وزارة الزراعة بإيجاد بدائل للشعير وتحسين كفاءة الإنفاق عليها، على أن يتم دعم الشعير وفق الآلية المنصوص عليها في الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة.

وتجدر الإشارة إلى أن المراعي حققت صافي أرباح بلغ 581.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 635 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة: إن تراجع أرباحها بالربع الثالث يعود إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بـ 54.6 مليون ريال وبمعدل 10.1% بسبب ارتفاع مصاريف التسويق العامة والدعم التجاري.

وعلى صعيد التسعة أشهر الأولى من العام 2019، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.5 مليار ريال، مُقابل صافي ربح بلغ 1.6 مليار ريال خلال التسعة أشهر المُقابلة من العام 2019.