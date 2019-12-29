شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق الصناعي السعودي يطلق منتج تمويل الاستحواذ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي منتج تمويل الاستحواذ، الهادف في مرحلته الأولى إلى تمويل عمليات استحواذ منشآت محلية على منشآت داخل المملكة ذات قيمة مضافة للقطاعات التي يمولها الصندوق الصناعي.

ويأتي هذا المنتج امتداداً لدور الصندوق في دعم وتمكين القطاع الخاص في المملكة وتلبية المتطلبات التمويلية للمشاريع الصناعية من خلال تصميم منتجات تمويلية متخصصة.

ويُموّل منتج الاستحواذ حالات محددة، وهي الاستحواذ على تقنية أو طريقة تصنيع أو ملكية فكرية، والاستحواذ على مورد أو عميل لتحقيق التكامل في التكلفة أو الإيرادات، والاستحواذ على منافس لتحقيق التكامل وتطوير العروض بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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ويقدم الصندوق خيارات للتمويل وفقاً لحاجة العميل مثل التمويل قبل الاستحواذ، والتمويل بعد الاستحواذ، وتتراوح مدة سداد منتج الاستحواذ بين 5 و7 سنوات كحد أقصى.

ويوصف منتج التمويل متعدد الأغراض، بأنه تمويل متوسط الأجل لتمويل النفقات الرأسمالية من أجل تحسين القيمة التشغيلية المرتبطة بالنشاط التجاري، ومنتج الاعتماد المستندي لتوفير السيولة اللازمة للمستثمر عن طريق ضمان الصندوق لتمويل الاعتمادات المستندية لعملائه من خلال البنوك التجارية.

يشار إلى أن الصندوق الصناعي يقدم منتجات تمويلية متعددة من أهمها، منتج تمويل رأس المال العامل، وهو تمويل قصير الأجل، للإسهام في جزء من النفقات التشغيلية للمشاريع الصناعية.

وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" عن توقيعها، يوم الخميس الموافق 20 ديسمبر الجاري، اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل مشاريع الشركة القائمة.