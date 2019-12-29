شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية تسلم 500 وحدة سكنية ضمن 16 مشروعاً جديداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سَلّم وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، اليوم الأحد، عددًا من الأسر وحداتهم السكنية الجديدة ضمن المرحلة الأولى من مشروع "شمس الديار" الواقع غرب مطار الملك خالد الدولي شمال مدينة الرياض.

ويأتي المشروع ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويوفّر أكثر من 500 وحدة سكنية تتنوع ما بين الفلل والتاون هاوس بنماذج وتصاميم متنوعة.

ويتميز مشروع إسكان "شمس الديار" الذي يمتد على مساحة تتجاوز 343 ألف م2، بموقعه من الجهة الشمالية للعاصمة بمحاذاة طريق الأمير فيصل بن بندر، بحسب بيان الوزراة على موقعها الإلكتروني.

ويشتمل على عدد من مواقع الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، إضافة إلى الحدائق العامة، علاوة على اكتمال البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار.

ويأتي من بين 16 مشروعاً تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين على مستوى الرياض توفّر 30 ألف وحدة سكنية متنوعة بأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال.

ويأتي تسليم عدد من الوحدات السكنية في مشروع "شمس الديار" استكمالاً لما تم تسليمه مسبقاً في عدد من المشاريع تحت الإنشاء، مثل مشروعي "نساج تاون" و"الواجهة" في المنطقة الشرقية، و"رُبى جدة" في منطقة مكة المكرمة.

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وسيتبعها المزيد من المشاريع في إطار حرص الوزارة عبر برنامج "سكني" على تمكين الأسرة السعودية من التملك بالاستفادة من الخيارات السكنية المتنوعة.

وأكد وزير الإسكان السعودي في وقت سابق أنه تم توقيع عقود بـ11 مليار ريال لتوفير 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجة.

ولفت ماجد الحقيل خلال لقاءٍ على قناة "الإخبارية" إلى أن الدولة حققت أهدافها الموضوعة في 2019 ومكنت 165 ألف أسرة من امتلاك السكن خلال نفس العام، وستقوم الوزارة بضح 100 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص في 2020.

ووقعت وزارة الإسكان السعودية، مع وزارة النقل، منذ أيام اتفاقية تعاون، يتولى من خلالها برنامج "سكني" تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الوزارة من المواطنين المدرجين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وواصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية منتصف الشهر الجاري تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة.

يشار إلى أن وكيل وزارة الإسكان السعودية للتخطيط والدراسات، كشف في مطلع الشهر الماضي أن عدد الوحدات السكنية الجديدة تحت الإنشاء منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث بلغ أكثر من 248 ألف وحدة.