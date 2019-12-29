شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "العربي الوطني" تُوصي بتوزيع نصف ريال للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة البنك العربي الوطني بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الثاني لعام 2019 بقيمة 750 مليون ريال سعودي.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأنه سيتم توزيع الأرباح بحصة للسهم الواحد تبلغ نصف ريال بعد خصم الزكاة، بما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول من تاريخ انعقاد الجمعية المزمع عقدها خلال الربع الأول من عام 2020، على أن يتم الإعلان عن موعد التوزيع لاحقاً.

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وجدير بالذكر أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الأول لعام 2019 بقيمة 750 مليون ريال سعودي، بحصة للسهم الواحد تبلغ نصف ريال بعد خصم الزكاة، بما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 834.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 731.1 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في الربع الثالث من العام الجاري يرجع إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.1% ناتج بشكل رئيس من الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، صافي دخل الاتعاب والعمولات، والمكاسب غير المحققة من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 2.5 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 2.1 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.