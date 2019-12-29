شكرا لقرائتكم خبر عن "كيمانول" تعتزم إيقاف مصنعي الميثانول وثنائي ميثيل الفورماميد بغرض الصيانة الدورية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" القيام بإيقاف مجدول لمصنعي الميثانول وثنائي ميثيل الفورماميد لمدة 23 يوماً اعتباراً من 12 يناير المُقبل وحتى 4 فبراير المُقبل.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن عملية التوقف ستتم بغرض القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة بغرض الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للمصنعين واعتماديتهما.

وبحسب البيان، ستقوم الشركة لاحقاً بالإعلان عن عودة التشغيل التجاري لكلا المصنعين عند الانتهاء من أعمال الصيانة المذكورة أعلاه، علماً بأن هذا الإجراء لن يؤثر على سير أعمال بقية مصانع الشركة.

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هذا ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا التوقف في النتائج المالية للربع الأول من عام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 32.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 22.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض أسعار بيع معظم المنتجات البتروكميائية في الأسواق العالمية مما أثر سلباً على مبيعات الشركة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 41.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 43.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.