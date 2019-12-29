شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع الأسهم الكويتية مطلع 2020 بعد ترقية"ام اس سي أي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس قسم الأسهم في بنك رسملة الاستثماري، إن أسعار الأسهم الكويتية العام الجاري عكست بصورة كبيرة ترقية السوق في مؤشرات "ام اس سي أي" إلى سوق ناشئة والمرتقب في مايو 2020، بعد صعود مؤشر السوق بنسبة 30%.

وتوقع على تقي، في مقابلة مع قناة العربية، أن يكون هناك ارتفاع بسيط أو ثبات في أسعار الأسهم بالكويت خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح أن ارتفاع الأسهم الكويتية خلال عام 2019 كان يستند إلى أساسيات مالية قوية خاصة في بعض القطاعات، مثل التجزئة والبنوك، مشيرا أيضا إلى أن جودة ميزانية الحكومة واستمرارها في الإنفاق على البنية التحتية، وشركات البترول، تعد مقومات جيدة للسوق الكويتية.

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وأوضح أنه إذا ما حدث تراجع مبالغ فيه بالسوق، ستدخل سيولة لاقتناص الفرص.

وقالت شركة كامكو الكويتية مؤخرا إنه وبعد اتخاذ قرار ترقية البورصة الكويتية من قبل مؤسسة MSCI يمكن للبورصة أن تجذب تدفقات غير نشطة تصل الى ما يقرب من 3.1 مليار دولار أمريكي وقيمة أكبر من التدفقات النشطة. وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول عملية تنفيذ الترقية مع بداية العام المقبل.

وأعلنت مؤسسة MSCI يوم 18 ديسمبر الجاري ترقية الكويت إلى مرتبة "الأسواق الناشئة"، وذلك كجزء من مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها.

وكانت شركة الوطني للاستثمار التابعة لبنك الكويت الوطني قد توقعت أن يزيد وزن الكويت في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة على 0.6% في حال إتمام الترقية ما سيجذب تدفقات غير نشطة قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار.