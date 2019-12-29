انفوجراف.. الخريطة الكاملة للإجازات الرسمية في 2020

كتب: ضياء السقا

من المنتظر أن يحصل العاملون بالدولة على 21 يوما إجازة رسمية، في العام الجديد 2020.

ويوجد بالعام الجديد، 8 أشهر بها إجازات بخلاف أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، بينما تغيب الإجازات عن 4 أشهر فقط، هي: (فبراير- مارس - سبتمبر - ديسمبر).

وفي سياق متصل، نشر موقع "البوابة نيوز"، انفوجرافا يوضح الخريطة الكاملة للإجازات الرسمية مدفوعة الأجر بالنسبة للمصالح الحكومية خلال العام الجديد.

7 يناير عيد الميلاد المجيد

25 يناير عيد الشرطة

19 مارس عيد تحرير طابا

19 أبريل عيد القيامة المجيد

20 أبريل شم النسيم

25 أبريل عيد تحرير سيناء

Advertisements

23 مايو وقفة عيد الفطر

24 - 26 مايو عيد الفطر المبارك

18 يونيو عيد الجلاء

30 يونيو عيد ثورة 30 يونيو

23 يوليو عيد ثورة 23 يوليو

30 يوليو وقفة عيد الأضحي

31 يوليو - 3 أغسطس عيد الأضحى المبارك

20 أغسطس أول السنة الهجرية

6 أكتوبر نصر حرب أكتوبر

29 أكتوبر المولد النبوي الشريف