تعرف على مميزات اندماج «أوبر» و«كريم» بالنسبة للركاب والسائقين

أعلنت شركة "أوبر" لخدمات النقل الذكي، أن جهاز حماية المنافسة وافق على إتمام صفقة استحواذها على شركة "كريم".

وقالت الشركة، في بيان أصدرته اليوم الأحد، إنه وبهذه الموافقة، من المتوقع أن تنفذ الصفقة مع بداية العام المقبل 2020.

وأشارت الشركة إلى أن الاتفاق بينها وبين كريم على إتمام الاستحواذ قد تم في مارس الماضي، وتبقى العملية قيد انتظار موافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

وتقول الشركة إن صفقة استحواذ "أوبر" على "كريم" ستعودب النفع على الركاب والسائقين

بالنسبة للركاب:

ستسهم الصفقة في تنويع الخدمات المقدمة لهم وتعزيز ثقتهم بها، مع توفير نطاقات سعرية أوسع لخدمة عدد أكبر من المستخدمين في مختلف أنحاء المحافظات.

وأشارت أوبر إلى أنه الجمع بين تقنيتي رسم الخرائط من الشركتين سيساهم في تحديد مواقع الركوب والنزول بدقة وكفاءة أكبر، وهي ميزة لها أهمية خاصة لمواصلة تقديم خدمات يسيرة التكلفة وعالية السعة مثل خدمة أوبر باص".

وفي بيان أصدره اليوم، قال جهاز حماية المنافسة إنه ألزم الشركتين بمجموعة من الضوابط قبل إتمام الصفقة، منها ما يتعلق بالركاب مثل:

- وضع حد أقصى لزيادة إجمالي الأجرة (بحيث أن يكون معدل الزيادة أقل من السنوات الماضية)

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- وضع حد أقصى لعامل الزيادة أوقات الذروة (surge) حيث لن يتخطى معدل 2.5 ضعف سعر الرحلة، ولن تمثل الرحلات التي يطبق عليها هذا العامل أكثر من 30% من إجمالي الرحلات، مع الحفاظ على حق الجهاز في تقليل تلك النسبة.

- تلتزم أوبر بالحفاظ على معدل استغلال السائق لضمان عدم زيادة الأسعار، على أن يكون في حدود 60-80%.

- الالتزام بالابتكار وجودة الخدمة عن طريق تطبيق أحدث ابتكارات في الأمان وحماية الركاب.

وبالنسبة للسائقين:

أعلنت شركة أوبر أن الصفقة ستساهم في زيادة عدد الرحلات وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل أفضل، إضافة إلى زيادة الأرباح وتعزيز القدرة على التنبؤ بها من خلال فترات انتظار أقل والاستفادة بشكل أكبر من وقت السائقين على الطريق.

وألزم جهاز حماية المنافسة الشركتين بجموعة من الضوابط الخاصة بالسائقين، وهي:

- وضع حد أقصى لرسوم الخدمة، حيث لن تزيد عن الرسوم الحالية وهي 22.5% لخدمات أوبر إكس، ومتوسط 25.5% لخدمة كار-يم جو.

وكانت صفقة استحواذ أوبر على كريم قد حصلت على موافقات في دول الإمارات والأردن والسعودية ومصر.

وذكر موقع "مصراوي" أن الشركتان تواصلان العمل مع سلطات المنافسة ذات الصلة للحصول على الموافقات المتبقية في باكستان، وقطر، والمملكة المغربية.