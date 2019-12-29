البنك المركزي: الأربعاء المقبل إجازة رسمية بجميع البنوك

كتب: ضياء السقا

أعلن البنك المركزي أن الأربعاء المقبل إجازة رسمية، لانتهاء السنة المالية لمعظم البنوك.

وقال المركزي في بيان، إنه بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك في 31 ديسمبر 2019، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2020، على أن يستأنف العمل يوم الخميس 2 يناير 2020.

وكان البنك المركزي، قد أصدر قرارا مؤخرا برفع نسبة القروض الشخصية لـ50% من الدخل الشهري للمقترض، في حالة الاقتراض من البنوك لأغراض استهلاكية.

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وبحسب "صدى البلد"، جاء قرار المركزي لتصبح نسبة الأقساط مساوية لنصف دخل المقترض الشهري، بعد أن كانت نسبتها 35%.

وقال خطاب مرسل من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري لرؤساء البنوك، إن قروض التجزئة تشمل القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وشراء السيارات للاستخدام الشخصي.

أما بالنسبة لقروض التمويل العقاري "الإسكان الشخصي"، فنسبتها أصبحت 40% من دخل المقترض بعد أن كانت 35%.

وكان البنك المركزي، قد خفض أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، منتصف نوفمبر الماضي، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة منذ بداية العام.