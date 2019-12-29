شكرا لقرائتكم خبر عن "اورنچ مصر" تحصد شهادة أفضل جهة عمل فى مصر وأفريقيا للعام السادس من مؤسسة Top Employer العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت "اورنچ مصر"، الشركة الرائدة فى تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، على شهادة " أفضل بيئة عمل لعام 2020" للعام السادس على التوالى من قبل مؤسسة "Top Employer" العالمية وذلك خلال احتفالية كبيرة أقيمت فى جنوب أفريقيا، لتصبح ضمن أفضل 5 شركات بعد نجاحاتها المتواصلة فى توفير أفضل بيئة عمل لموظفيها ودورها الواضح فى تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم.



شهادة أفضل جهة عمل فى مصر وأفريقيا

وجاءت اورنچ مصر ضمن أفضل خمس شركات فى العالم بعد اجتيازها للعديد من الاختبارات الدقيقة والاستبيانات تحت إشراف مؤسسة " Top Employer" حيث أظهرت الشركة أداء متميز وفقًا لحزمة من المعايير الهامة والأساسية، منها معايير ثقافة وبيئة العمل، استراتيجية إدارة المواهب والكفاءات البشرية، ادارة وتقييم الاداء، تنمية المهارات القيادية، والمزايا والأجور، التعلم والتطور الشخصى والمهنى للموظفين.

يأتى هذا التتويج حصادا للجهود التى تبذلها ادارة الشركة بالاشتراك مع العاملين وتطبيق المعايير الدولية فى بيئات العمل والمساواة بين الجنسين التى تساهم فى تطوير قدرات العاملين ورفع كفاءاتهم لما له من اثار ايجابية على مناخ العمل.

وبهذه المناسبة، قال الاستاذ عماد السنباطى نائب رئيس اورنچ مصر لقطاع الموارد البشرية " نشعر بالفخر لحصولنا على هذه المكانة المرموقة للعام السادس على التوالى وبالترتيب المتقدم الذى حصلنا عليه هذا العام ".

وأضاف "تثمن هذه الشهادة التى حصلنا عليها من جهة عالمية محايدة على الجهود التى يبذلها جميع العاملين بالشركة وروح الفريق لتحقيق التميز فى الاداء الذى انعكس مباشرة على نتائج الشركة لهذا العام بالرغم من كل التحديات".

الجدير بالذكر أن مؤسسة Top Employer تقوم بفحص شامل لسياسات الموارد البشرية وتحليل متكامل لظروف العاملين، بالإضافة إلى المراجعة الداخلية والخارجية لضمان صحة المعلومات ودقة البيانات للشركات التى تحصل على شهادة Top Employer. وعند التأكد من توافق الشركة مع أعلى المعايير الدولية المعمول بها يتم اعتماد ومنح شهادة "أفضل جهة عمل" للشركة.

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نبذه عن اورنچ:

اورنچ هى واحدة من شركات الاتصالات الرائدة فى العالم والتى وصل حجم عائداتها إلى 41 مليار يورو عام 2018 وتوظف 148,000 موظف حول العالم فى 30 سبتمبر 2019، بما فى ذلك 88,000 موظف فى فرنسا. اورنچ لديها قاعدة عملاء إجمالية قدرها 268 مليون عميل حول العالم فى 30 سبتمبر 2019، بما فى ذلك 209 مليون عميل خدمة الهاتف المحمول و21 مليون من عملاء خدمة البرودباند الثابت. بوجودها فى 27 دولة اورنچ هى أيضا الشركة الرائدة فى مجال توفير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركات متعددة الجنسيات، تحت العلامة التجارية اورنچ لخدمات الأعمال. فى مارس 2015، قدمت المجموعة خطتها الاستراتيجية "أساسيات 2020" الجديدة التى تضع تجربة العملاء فى قلب استراتيجيتها بهدف السماح لهم الاستفادة الكاملة من العالم الرقمى وقوة جيل شبكاتها الجديدة.

اورنچ مدرجة فى بورصة نيويورك يورونكست باريس (ORA) وعلى بورصة نيويورك (ORAN)

لمزيد من المعلومات على شبكة الإنترنت وعلى هاتفك المحمول www.orange.com www.orange-business.com, www.livetv.orange.com, أو يمكنك متابعتنا على تويتر @orangegrouppr

اورنچ وغيرها من أى أسماء للمنتجات والخدمات المعلنة فى هذه النشرة هى علامات تجارية لاورنچ أو علامة تجارية لخدمات اورنچ المحدودة.