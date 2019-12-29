شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات بضغوط مبيعات المؤسسات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المؤسسات المصرية، وسط ضعف أحجام التداول، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 698.806 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 87.9 مليون ورقة مالية بقيمة 268.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.79% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.29%، والعرب على 8.92% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.64% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.35%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 39.6 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المصريين والعرب والأجانب، والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 6.5 مليون جنيه، 14.8 مليون جنيه، 125.9 ألف جنيه، 3.2 مليون جنيه، 15 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 13812 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.0.06% ليغلق عند مستوى 1957 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 16187 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 5145 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 529 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1389 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 490 نقطة.

وارتفعت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 74 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.