شكرا لقرائتكم خبر عن هواوى تفاجئ عملائها وتحتفل بإطلاق هاتفها Nova 5T بمول العرب وكايرو فستيفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت مجموعة هواوى لأعمال المستهلك مع عملاءها فى فرعها بمول العرب وكايرو فستيفال بإطلاق أحدث هاتف Nova 5T الجديد والذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال فترة حملة الحجز المُسبق، حيث أعلنت هواوى عن نفاذ الكمية المخصصة للحملة إلى جانب الكمية الإضافية التى تم طرحها بسبب الإقبال الشديد على الهاتف. حيث يقدم الهاتف للعملاء أفضل قيمة شرائية مقابل السعر التنافسى مقارنة بإمكانيات الهواتف الرائدة.

شهد الاحتفال حضور نخبة من مسئولى الشركة وعلى رأسهم "بيك ين"، نائب رئيس هواوى مصر، الذى تفاعل مع الحضور وأعرب عن سعادته لهذا الزخم الذى يعكس مدى ثقة المستهلكين فى علامة هواوى التجارية. كما تضمنت عروض هواوى على حصول كافة العملاء الذين قاموا بشراء الهاتف خلال الحملة على عدة مميزات وهدايا منها سماعات هواوى الذكية Huawei Freelace، و6 شهور صيانة VIP، وتقسيط لمدة 12 شهرا بدون فوائد بالإضافة إلى فعاليات أخرى لكل العملاء من خلال تنظيم سحب لجميع زائرى جناح هواوى للفوز بهدايا قيمة.

ويأتى هاتف HUAWEI Nova 5T بكاميرا أمامية مدمجة أسفل الشاشة بدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة قياس f/2.0 لخاصية Aperture التى تدعم التقريب البؤرى مما يمكن المستخدمين من التقاط صور سيلفى رائعة كما يتمتع بكاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة 48 ميجا بكسل وتدعم الكاميرا الخلفية خاصية Auto Focus التى تلتقط أفضل اللحظات بجودة عالية. ويتميز HUAWEI Nova 5T برقاقة معالج Kirin 980 بشاشة 6.26 بوصة مع تقنية FullView. كما زودت هواوى الهاتف ببطارية عالية الكثافة تبلغ 3750 ميلى أمبير، حيث أنها توفر للمستخدم أداء وكفاءة عالية تصل إلى 16 ساعة و11 دقيقة من الاستخدام الثقيل، كما أن الهادف يدعم تقنية الشحن السريع Super Charge التى تشحن الهاتف إلى نسبة 50% خلال 30 دقيقة.



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