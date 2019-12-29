شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للصناعات الهندسية: 11.5% زيادة بصادرات القطاع بنهاية العام المالى الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن زيادة في صادرات القطاع الهندسي خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة المالية 2019/2020 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة المالية 2018/2019 بنسبة 11.5٪، حيث شهدت الصادرات الهندسية ارتفاعا في الخمسة أشهر الأولى من السنة المالية 2019/2020 بالمقارنة بنفس الفترة من السنه المالية 2018/2019 بنسبة 11.5% حيث بلغت ١،٠٤٩ مليار دولار في الخمسة اشهر الاولى من السنة المالية 2019/2020في المقابل 941 مليون دولار في الخمسة اشهر الاولي من 2018/2019

وكشف من ناحيته المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس، أن " الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمنزلية والصناعات الكهربائية، بالإضافة إلى الصناعات الطبية والمعادن والألأت والمعدات وأدوات المطبخ أهم القطاعات الهندسية التي حققت زيادة في الصادرات.

وأضاف أبو فريخة، في بيان للمجلس، أن خطة عمل " التصديري للصناعات الهندسية"، أستهدفت عدداً من الأسواق فى شرق و غرب افريقيا و بعض الاسواق العربية و الأوروبية. حقق القطاع زيادة ملحوظة بالصادرات فى أسواق جديدة مثل سلوفاكيا و سلوفينيا و توجو و المجر. و رجوع حصة السوق المصرى الى بعض الاسواق مثل العراق و ليبيا و السودان. و التوسع فى أسواق مثل فرنسا و الأردن و كينيا و تونس. والتي أظهرت زيادة في الصادرات المصرية لهم خلال العام المالى الجاري.

على جانب آخر، كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن عدد 240 إلى 260 شركة بقطاع الصناعات الهندسية أعلنت نيتها للمشاركة فى مبادرة رئيس الجمهورية، لتشجيع شراء المنتج المحلى وخفض أسعاره خلال الفترة المقبلة، مع إعلان تخفيضات تتراوح بين 15 إلى 45 % حسب كل شركة، وكذلك وفق نوع المنتجات فى ظل تعدد المنتجات بقطاع الصناعات الهندسية.

وأضاف المهندس لـ"الخليج 365"، أنه جرى اجتماع فى اتحاد الصناعات ضم رئيس الاتحاد ومجلس الإدارة مع 5 غرف وهى "الملابس الجاهزة، صناعة الجلود ، الصناعات الهندسية، مواد البناء، والكيماوية"، وتم التوافق على الاشتراك بمبادرة الرئيس، فيما يدخل قطاع صناعات الأثاث الخشبى والمعدنى فى المبادرة.

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وأشار رئيس الغرفة إلى أن القطاع الهندسى يعتبر الأهم ضمن مبادرة خفض أسعار السلع، لأن الشعبة ممثل فيها قطاعات هى الأكثر احتكاكا بالمواطن، فمثلا هناك الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والصحية والكهربائية، لذلك الفترة المقبلة ستشهد اهتمام واسع من الغرفة لتعميم المبادرة وحث كافة الشركات للتواجد بقوة بمنتجاتها بأسعار مخفضة.

وأكد المهندس، أن غرفة الصناعات الهندسية من أول الجهات التى أعلنت مشاركتها فى مبادرة خفض أسعار السلع ضمن جهود الدولة لتنشيط البيع المحلى، وتفضيل المنتجات المصنعة محليا خلال النصف الأول من 2020.

وتوقع رئيس الغرفة، أن تحقق مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع الشراء المحلى نجاح كبير فى ظل مشاركة كافة القطاعات التصنيعية الرئيسية فيها، والتى يحتاجها المواطن بدءا من موادء البناء وصولا إلى الكيماويات المستخدمة فى عمليات التشطيب النهائية، وكذلك كافة الأجهزة والأدوات التى يحتاجها المواطن البسيط.

وبشأن نسب الخصم، أكد المهندس أن كل شركة لها طبيعتها وتكلفتها الإنتاجية، لذلك كل منتج سيختلف عن الآخر فيما يتعلق نسب الخصم عليه، لكنها لن تقل عن 15 % وقد تصل إلى 45 % على بعض المنتجات.