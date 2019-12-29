شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما» تطلق برنامج لتأهيل حديثي التخرج للقطاع المالي والان نبدء بالتفاصيل
ويستهدف البرنامج خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة في تخصصات المالية والمحاسبة، إذ سيمتد لمدة 7 أشهر ابتداء من شهر مارس 2020، ويحصل من خلاله المتدربون على العديد من المزايا.
ودعت مؤسسة النقد الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى الإطلاع على شروط التقديم والتسجيل عبر بوابة القبول الإلكتروني على موقع المؤسسة الإلكتروني، مشيرة إلى أن التقديم يبدأ من 29 ديسمبر 2019 إلى 16 يناير 2020 .
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