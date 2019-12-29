شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يسلّم وحدات لمستفيدي «شمس الديار» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

سَلّم وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، عددًا من الأسر وحداتهم السكنية الجديدة ضمن المرحلة الأولى لمشروع "شمس الديار" الواقع غرب مطار الملك خالد الدولي شمال مدينة الرياض، الذي يأتي ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويوفّر أكثر من 500 وحدة سكنية تتنوع ما بين الفلل والتاون هاوس بنماذج وتصاميم متنوعة.

ويتميز مشروع إسكان "شمس الديار" الذي يمتد على مساحة تتجاوز 343 ألف م2، بموقعه من الجهة الشمالية للعاصمة بمحاذاة طريق الأمير فيصل بن بندر، ويشتمل على عدد من مواقع الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، إضافة إلى الحدائق العامة، علاوة على اكتمال البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار، فيما يأتي من بين 16 مشروعاً تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين على مستوى الرياض توفّر 30 ألف وحدة سكنية متنوعة بأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال.

ويأتي تسليم عددًا من الوحدات السكنية في مشروع "شمس الديار" استكمالاً لما تم تسليمه مسبقًا في عدد من المشاريع تحت الإنشاء، مثل مشروعي "نساج تاون" و"الواجهة" في المنطقة الشرقية، و"رُبى جدة" في منطقة مكة المكرمة، وسيتبعها المزيد من المشاريع في إطار حرص الوزارة عبر برنامج "سكني" على تمكين الأسرة السعودية من التملك بالاستفادة من الخيارات السكنية المتنوعة.

وأوضح المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن الداوود، أن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع المتعددة التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص وتشمل مختلف مناطق المملكة وتوفر أكثر من 125 ألف وحدة سكنية، وذلك في إطار تمكين المواطنين من التملك السكني تماشياً مع أهداف "برنامج الإسكان"، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة.