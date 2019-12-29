جهاز حماية المنافسة يوافق على صفقة استحواذ «أوبر» على «كريم»

أعلنت شركة "أوبر" لخدمات النقل الذكي، أن جهاز حماية المنافسة وافق على إتمام صفقة استحواذها على شركة "كريم".

وقالت الشركة، في بيان أصدرته اليوم الأحد، إنه وبهذه الموافقة، من المتوقع أن تنفذ الصفقة مع بداية العام المقبل 2020.

وأشارت الشركة إلى أن الاتفاق بينها وبين كريم على إتمام الاستحواذ قد تم في مارس الماضي، وتبقى العملية قيد انتظار موافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

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وكانت الصفقة قد حصلت على موافقات في دول الإمارات والأردن والسعودية، بالإضافة إلى مصر. وتواصل كل من "أوبر" و"كريم" العمل مع سلطات المنافسة ذات الصلة للحصول على الموافقات المتبقية في باكستان، وقطر، والمملكة المغربية.

وأعربت شركة "أوبر" عن ترحيبها بقرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بالموافقة على صفقة استحواذ أوبر المرتقبة على شركة كريم.

وأكدت الشركة في بيانها أن إتمام الصفقة سيؤدي إلى توحيد جهود شركتي أوبر وكريم في تقديم خدمات وفوائد استثنائية تعم بالنفع لكل من الركاب والسائقين والمدن في أنحاء مصر.

وأشار البيان إلى أنه ومن خلال التعاون وجمع نقاط القوة لدى الطرفين، فإن الشركتان تهدفان إلى تقديم المزيد من المزايا للركاب والسائقين والاقتصاد على نطاق أوسع.