اسعار الخضروات اليوم.. الطماطم 2 جنيه للكيلو والبصل بـ 2.5

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وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم شهدت استقرارا بين 2 –.5 جنيهات، وأن أسعار البطاطس انخفضت لتتراوح بين 3- 5.5 جنيهات، فيما سجلت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 5-9، وسعر كيلو البصل 2.5 - 6 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة 5-8جنيهات للكيلو، والخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 4-5 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.
وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات و الفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيه، والسبانخ بين 4-5 جنيه، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيه، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيه، بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيه.
الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضى بين 30-50%.
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