افتتاح مقر فرع ضرائب مديرية خمر ايذانا بتدشين اعمال الفرع

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عمران



افتتح مدير عام مكتب ضرائب محافظة عمران حامس محمد الاشول، ومعه مدير عام مديرية خمر رئيس المجلس المحلي علي عبدالله الهطفي، اليوم السبت، مقر فرع ضرائب مديرية خمر ايذانا بتدشين اعمال الفرع.

وأوضح مدير عام مكتب ضرائب محافظة عمران حامس محمد الاشول ان افتتاح مقر فرع ضرائب مديرية خمر، يأتي تنفيذا لتوجيهات الاخ الدكتور/هاشم محمد الشامي رئيس مصلحة الضرائب بضرورة التوسع في الاوعية الضريبية تحقيقا لمبدأ العدالة الضريبية.

وشدد الأشول مشددين على الاخوة العاملين بالفرع ضرورة الالتزام بالسلوك المهني والوظيفي والتعامل المسئول مع جمهور المكلفين

من جانبه أشاد مدير عام مديرية خمر رئيس المجلس المحلي علي عبدالله الهطفي، بتدشين اعمال ضرائب فرع مديرية خمر، مشيرا إلى ان ذلك يمثل اضافة مهمة في سبيل تحصيل ايرادات الدولة ورفد الخزينة العامة خصوصا في ظل هذة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتستدعي استشعار مسئولية الجميع.

حضر حفل الافتتاح كلا من /سمير حسن بشر مدير الموارد البشرية والاخ/فواز القهالي مدير الربط واللجان والاخ/نبيل بشر مدير ادارة الحصر والتسجيل والاخ /محمد عبدالملك المتوكل مدير فرع ضرائب مديرية خمر وعدد من الاخوة المختصين في مكتب الضرائب بالمحافظة.