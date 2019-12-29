شكرا لقرائتكم خبر عن منصة التعليم التابعة لهيرميس تستحوذ على حصة الأغلبية فى شركة "Option Travel" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة فى الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن قيام شركة GEMS Egypt for Education Services التى تم تأسيسها بمقتضى الشراكة بين مؤسسة Education GEMS العالمية وصندوق التعليم المصرى الذى يديره قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، بالاستحواذ على حصة الأغلبية فى شركة Option Travel المصرية الرائدة فى قطاع خدمات النقل الخاص.

وتأتى الصفقة فى إطار الاستراتيجية التى تتبعها منصة التعليم المصرى وتتمحور حول توفير باقة متكاملة من الخدمات التعليمية فائقة الجودة في السوق المصرى، حيث تضمنت الصفقة زيادة رأس مال شركة Option Travel للتوسع بالعمليات والأنشطة الأساسية للشركة بالإضافة إلى إطلاق أول خدمة متخصصة فى نقل الطلاب فى مصر، وذلك لخدمة المدارس التابعة للمنصة وغيرها من المدارس الأخرى.

وفى هذا السياق أوضح محمد كامل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Option Travel، أن استثمار منصة التعليم المصرى فى الشركة يؤكد ثقتها فى المقومات الواعدة التي يحظى بها قطاع النقل الخاص المصرى، كما أنه يعكس إيمان المنصة بالمكانة المتميزة التى تتمتع بها الشركة فى سوق خدمات النقل الخاص.

وأعرب كامل عن بالغ اعتزازه بالصفقة، والتى ستثمرعن التوسع بالعمليات والأنشطة الأساسية للشركة بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل خدمة متخصصة لنقل الطلاب.

وتعد Option Travel واحدة من أبرز الشركات الرائدة في خدمات النقل الخاص في مصر، حيث تعمل منذ 12 عامًا على توفير حلول النقل فائقة الجودة للشركات العاملة في الساحة المصرية من خلال أسطول يضم أكثر من 400 مركبة موزعة بين الحافلات وسيارات الليموزين، إلى جانب مجموعة من مراكز الخدمة ومواقف للسيارات بمختلف أنحاء القاهرة الكبرى.

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وتعد صفقة الاستحواذ على Option Travel ثالث استثمارات منصة التعليم المصري، حيث تأتي بعد قيامها بالاستحواذ على أربعة مدارس فى مدينتى الرحاب ومدينتى منذ مطلع العام الجاري، إلى جانب إطلاق عمليات التطوير والبناء لمدرسة دولية خامسة بمدينة الرحاب فى أغسطس الماضى، مما أثمر عن وصول إجمالى السعة الاستيعابية للمدارس التابعة إلى 10 آلاف طالب تقريبًا.

ومن جانبه أوضح كريم موسى، رئيس قطاعى إدارة الأصول والاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، أن الصفقة تمثل ركيزة أساسية فى الاستراتيجية التي تتبعها المنصة بهدف تعزيز التكامل بين جميع أنشطتها وخدماتها، وخطوة هامة نحو تأسيس كيانًا رائدًا فى تقديم باقة متكاملة من خدمات التعليم المدرسى فائقة الجودة.

وبصفته المؤسس والمساهم الرئيسى بشركة Option Travel، من المقرر أن يستمر محمد كامل فى منصبه كرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة ومواصلة تولى إدارة الشركة، وسيتم تقديم الدعم والمساندة لكامل من جانب فريق العمل بالمنصة وشركة خدمات نقل الطلاب School Transport Services (STS) التابعة لمؤسسة GEMS Education، والتي تعد أكبر مزود لخدمات نقل الطلاب فى دولة الإمارات العربية، حيث تقوم بنقل 80 ألف طالب يوميًا من خلال أسطول حافلات يضم 2600 حافلة تقريبًا.

وفى سياق متصل، أكد أحمد همام المدير بقطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، أن هناك عدة عوامل تدعم المنصة فى إطلاق أول خدمة متخصصة لنقل الطلاب فى مصر، وأبزرها المزيج الفريد التى تتمتع به شركة Option Travel من مقومات النمو الواعدة، وامتثال الشركة للمعايير الدولية وقدرات الإدارة المميزة بقيادة محمد كامل إلى جانب الخبرات العالمية والنماذج الناجحة لشركة STS بالمنطقة.